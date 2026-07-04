Fundec realiza formatura das alunas do Programa Mulheres Mil - Reprodução

Fundec realiza formatura das alunas do Programa Mulheres MilReprodução

Publicado 04/07/2026 08:16 | Atualizado 04/07/2026 08:27

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) realizará, nesta segunda-feira (6), a cerimônia de formatura de 405 alunas do Programa Mulheres Mil. O evento acontecerá às 18h, no Restaurante Rei do Bacalhau, localizado na Rodovia Washington Luís, nº 2154. A solenidade reunirá lideranças políticas, familiares e o corpo docente da fundação.



Iniciativa do governo federal em parceria com a instituição municipal, o programa tem como objetivos primordiais promover as igualdades social e econômica, além de estimular a autonomia financeira das participantes por meio da qualificação profissional. Vale ressaltar que, as alunas concluíram cursos em 14 áreas distintas, voltadas ao empreendedorismo e à prestação de serviços. A lista de capacitações inclui estas profissões: Agricultor; Customização; Assistente de Logística; Camareira em Meios de Hospedagem; Condutor de Turismo; Confeccionador de Bijuteria; Copeira; Cuidador de Idosos; Esteticista de Animais Domésticos; Garçom; Manicure / Alongamento de Unha em Gel; Maquiador / Trança e Reciclador.



A presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, destacou o impacto social da iniciativa e a transformação na vida das estudantes, que receberam uma bolsa-auxílio de R$ 100 para custear as despesas durante o período de aprendizado.

"Este é um momento ímpar para a nossa gestão e para a história de cada uma das alunas . O Programa Mulheres Mil vai muito além da sala de aula; ele representa uma porta aberta para a dignidade e para a inserção real no mercado de trabalho. Ao oferecermos a qualificação profissional associada ao suporte da bolsa-auxílio de 100 reais, garantimos que as estudantes tivessem as condições necessárias para persistir e vencer. Hoje, celebramos a conquista da autonomia financeira e o protagonismo feminino em Duque de Caxias", afirmou a presidente.