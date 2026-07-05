O prefeito Netinho Reis visa o bem-estar da população caxiense - Divulgação

O prefeito Netinho Reis visa o bem-estar da população caxienseDivulgação

Publicado 05/07/2026 14:25

Duque de Caxias - Netinho Reis trouxe para a gestão pública a experiência adquirida como empresário, pautando sua administração na qualidade, na objetividade e na busca por resultados. Com o compromisso de promover o bem-estar da população e oferecer um futuro melhor para as novas gerações, a gestão tem ampliado os investimentos em saúde, educação, segurança e inclusão social. Netinho Reis é um gestor eficiente, inovador e realizador



Na saúde, a Prefeitura vem expandindo a rede de Clínicas da Família, aproximando os serviços da população, facilitando o acesso aos tratamentos e proporcionando mais conforto aos pacientes. Outra inovação é a possibilidade de agendar consultas sem sair de casa, por meio do WhatsApp.



O município também avança na inclusão de pessoas com deficiência. O projeto Fazendinha do Autista realiza mais de 2 mil atendimentos, oferecendo acolhimento, desenvolvimento e suporte especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), outras síndromes e seus familiares. Já o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) ampliou sua capacidade de atendimento. Além disso, está em construção a Casa do Autista, que será a maior do país dedicada ao atendimento de pessoas com TEA.



A gestão também implantou dois programas itinerantes que percorrem os bairros dos quatro distritos do município. A carreta Chegaram os Especialistas realiza consultas em diversas especialidades para reduzir as filas de espera, enquanto o programa Visão Caxiense oferece exames oftalmológicos e entrega gratuita de óculos à população.



Na educação, a Prefeitura iniciou, em 2025, o Programa Educa, voltado ao reforço escolar em Língua Portuguesa e Matemática para alunos da rede municipal. Paralelamente, vem investindo na construção, reforma e ampliação de escolas e creches, aumentando a oferta de vagas.



A rede municipal também passa pela implantação gradual de escolas de ensino integral e bilíngue, ampliando as oportunidades de aprendizagem para crianças.



Na qualificação profissional de jovens e adultos, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC) ampliou a oferta de cursos e vagas. Entre as iniciativas voltadas à inclusão produtiva destaca-se o Programa Mulheres Mil, desenvolvido em parceria com o Governo Federal, que promove a qualificação profissional, incentiva a autonomia financeira e contribui para a redução das desigualdades sociais e econômicas.



No esporte, a Vila Olímpica passou por uma ampla reforma e hoje abriga o programa Caxias Mais Esporte, que oferece diversas modalidades esportivas à população, incentivando a prática esportiva e a qualidade de vida.



Na área da segurança pública, considerada fundamental para o desenvolvimento do município, a Prefeitura fortaleceu a parceria com o Governo do Estado, por meio do 15º Batalhão da Polícia Militar. A integração entre as forças de segurança vem contribuindo para a redução dos índices de criminalidade.



Outro importante investimento foi a implantação de um moderno sistema de videomonitoramento com câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, ampliando a capacidade de prevenção e combate à criminalidade.



Em breve, a população também contará com a atuação da Força Municipal Armada. Os guardas municipais aprovados no concurso público, classificados e que concluíram o curso de formação já estão aptos para atuar nas ruas. A implantação da nova força representa mais um importante passo da gestão do prefeito Netinho Reis no fortalecimento da segurança pública e na proteção da população de Duque de Caxias.