Caxias recebe filmes gratuitos da mostra Prêmio Grande Otelo 2026Divulgação
As sessões de cinema irão ocorrer de forma gratuita no recém-inaugurado Cine Escola Duque de Caxias.
Além de Duque de Caxias, os longas serão exibidos em mais 30 cidades espalhadas pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Tocantins.
Entre os filmes que concorrem ao voto popular nas categorias Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Longa-Metragem de Comédia e Melhor Longa-Metragem de Documentário, estão “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “Homem Com H”, de Esmir Filho; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; “Sexa”, de Glória Pires; “Velhos Bandidos”, de Cláudio Torres; “Ritas”, de Oswaldo Santana e Karen Harley; e muitos outros, que estão disponíveis para votação no site da Academia Brasileira de Cinema, pelo endereço https://votopopular.academiabrasileiradecinema.com.br/
A cerimônia da 25ª edição do Prêmio Grande Otelo 2026 será realizada no dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde serão entregues os troféus aos vencedores de 32 categorias, e celebrados os 25 anos de premiações da Academia Brasileira de Cinema.
Fique por dentro da programação completa do Cine Escola Duque de Caxias:
Agentes Muito Especiais
Data: 7 de julho (terça-feira)
Horário: 15h
Sala 1
Homem com H
Data: 7 de julho (terça-feira)
Horário: 18h
Sala 2
C.I.C - Central de Inteligência Cearense
Data: 9 de julho (quinta-feira)
Horário: 15h
Sala 1
O Agente Secreto
Data: 9 de julho (quinta-feira)
Horário: 18h
Sala 2
Sexa
Data: 15 de julho (quarta-feira)
Horário: 15h
Sala 1
A Queda do Céu
Data: 15 de julho (quarta-feira)
Horário: 18h
Sala 2
Sonhar com os Leões
Data: 16 de julho (quinta-feira)
Horário: 15h
Sala 1
O Filho de Mil Homens
Data: 16 de julho (quinta-feira)
Horário: 18h
Sala 2
Manas
Data: 21 de julho (terça-feira)
Horário: 15h
Sala 1
Mambembe
Data: 21 de julho (terça-feira)
Horário: 18h
Sala 2
Uma Mulher sem Filtro
Data: 23 de julho (quinta-feira)
Horário: 15h
Sala 1
Apocalipse nos Trópicos
Data: 23 de julho (quinta-feira)
Horário: 18h
Sala 2
Velhos Bandidos
Data: 28 de julho (terça-feira)
Horário: 15h
Sala 1
Hora do Recreio
Data: 28 de julho (terça-feira)
Horário: 18h
Sala 2
Ritas
Data: 30 de julho (quinta-feira)
Horário: 15h
Sala 1
O Último Azul
Data: 30 de julho (quinta-feira)
Horário: 18h
Sala 2
Os ingressos estão disponíveis para retirada pelo site Sympla, no endereço:https://www.sympla.com.br/produtor/teatromraulcortez
O Cine Escola Duque de Caxias fica no 3ª andar do Shopping Unigranrio, localizado na Rua Professor José de Souza Herdy, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias.
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