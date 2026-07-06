Caxias recebe filmes gratuitos da mostra Prêmio Grande Otelo 2026 - Divulgação

Caxias recebe filmes gratuitos da mostra Prêmio Grande Otelo 2026Divulgação

Publicado 06/07/2026 20:42

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai exibir, durante o mês de julho, 16 longas-metragens finalistas do Prêmio Grande Otelo 2026, considerado a maior premiação do setor audiovisual do país.



As sessões de cinema irão ocorrer de forma gratuita no recém-inaugurado Cine Escola Duque de Caxias.

“Estamos muito felizes em ser uma das oito cidades escolhidas, no estado do Rio, para exibir a Mostra Prêmio Grande Otelo 2026. Em todo o país, são apenas 31 municípios. Somente o nosso na Baixada Fluminense. Ainda mais em um cinema tão importante para o município de Duque de Caxias, que ficou 11 anos parado, e, graças à administração do prefeito Netinho Reis foi possível resgatar este equipamento cultural para a população caxiense”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito.



Além de Duque de Caxias, os longas serão exibidos em mais 30 cidades espalhadas pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Tocantins.



Entre os filmes que concorrem ao voto popular nas categorias Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Longa-Metragem de Comédia e Melhor Longa-Metragem de Documentário, estão “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “Homem Com H”, de Esmir Filho; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; “Sexa”, de Glória Pires; “Velhos Bandidos”, de Cláudio Torres; “Ritas”, de Oswaldo Santana e Karen Harley; e muitos outros, que estão disponíveis para votação no site da Academia Brasileira de Cinema, pelo endereço https://votopopular.academiabrasileiradecinema.com.br/



A cerimônia da 25ª edição do Prêmio Grande Otelo 2026 será realizada no dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde serão entregues os troféus aos vencedores de 32 categorias, e celebrados os 25 anos de premiações da Academia Brasileira de Cinema.



Fique por dentro da programação completa do Cine Escola Duque de Caxias:



Agentes Muito Especiais

Data: 7 de julho (terça-feira)

Horário: 15h

Sala 1



Homem com H

Data: 7 de julho (terça-feira)

Horário: 18h

Sala 2



C.I.C - Central de Inteligência Cearense

Data: 9 de julho (quinta-feira)

Horário: 15h

Sala 1



O Agente Secreto

Data: 9 de julho (quinta-feira)

Horário: 18h

Sala 2



Sexa

Data: 15 de julho (quarta-feira)

Horário: 15h

Sala 1



A Queda do Céu

Data: 15 de julho (quarta-feira)

Horário: 18h

Sala 2



Sonhar com os Leões

Data: 16 de julho (quinta-feira)

Horário: 15h

Sala 1



O Filho de Mil Homens

Data: 16 de julho (quinta-feira)

Horário: 18h

Sala 2



Manas

Data: 21 de julho (terça-feira)

Horário: 15h

Sala 1



Mambembe

Data: 21 de julho (terça-feira)

Horário: 18h

Sala 2



Uma Mulher sem Filtro

Data: 23 de julho (quinta-feira)

Horário: 15h

Sala 1



Apocalipse nos Trópicos

Data: 23 de julho (quinta-feira)

Horário: 18h

Sala 2



Velhos Bandidos

Data: 28 de julho (terça-feira)

Horário: 15h

Sala 1



Hora do Recreio

Data: 28 de julho (terça-feira)

Horário: 18h

Sala 2



Ritas

Data: 30 de julho (quinta-feira)

Horário: 15h

Sala 1



O Último Azul

Data: 30 de julho (quinta-feira)

Horário: 18h

Sala 2



Os ingressos estão disponíveis para retirada pelo site Sympla, no endereço:https://www.sympla.com.br/produtor/teatromraulcortez





O Cine Escola Duque de Caxias fica no 3ª andar do Shopping Unigranrio, localizado na Rua Professor José de Souza Herdy, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias.