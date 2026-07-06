Duque de Caxias celebra lei Brasileira de Inclusão - Divulgação

Duque de Caxias celebra lei Brasileira de InclusãoDivulgação

Publicado 06/07/2026 20:47 | Atualizado 06/07/2026 20:47

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (6), o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) promoveu um evento em comemoração aos 11 anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), reunindo representantes de organizações da sociedade civil, instituições e a comunidade em um momento de valorização da inclusão e da cidadania.

A programação destacou o trabalho desenvolvido por entidades que atuam na defesa e na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Durante o encontro, os participantes puderam conhecer projetos, serviços e iniciativas que fortalecem a inclusão social, ampliam a acessibilidade e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Além da apresentação das instituições, o evento contou com atrações culturais que evidenciaram o protagonismo e o talento das pessoas com deficiência. Entre os destaques, estiveram a apresentação do balé da Pestalozzi e uma emocionante performance musical do Lions Club, os quais emocionaram o público presente.

A celebração reforçou a importância da Lei Brasileira de Inclusão como um marco na garantia de direitos e na promoção da igualdade de oportunidades, reafirmando o compromisso coletivo com o respeito, a acessibilidade e a inclusão.