Fundec abre mais de 17 mil vagas em cursos gratuitosReprodução
Fundec abre mais de 17 mil vagas em cursos gratuitos
Veja como se inscrever
Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) deu início as inscrições para o processo seletivo que oferece mais de 17 mil vagas gratuitas. Os interessados têm até o dia 15 de julho para candidatar-se às vagas de qualificação profissional, preparatórios, cursos instrumentais e oficinas, que incluem formações em informática, inglês, atendente de farmácia, barbeiro, recepcionista em serviços de saúde e cabeleireiro.
O cadastro deve ser realizado pelo site da instituição (www.fundec.rj.gov.br). Para os candidatos que encontrarem dificuldades no acesso digital, a Fundec disponibilizará suporte presencial em seus centros de ensino. De acordo com as regras do edital, são permitidas até duas inscrições por CPF, sendo obrigatório que o documento pertença ao próprio estudante.
A lista com o resultado oficial e a classificação dos candidatos em ordem numérica crescente será divulgada no dia 17 de julho, no portal da Fundação. A leitura integral do edital é obrigatória antes da efetivação do cadastro, a fim de que o participante verifique os pré-requisitos específicos de cada curso, os endereços das unidades e o quadro de vagas.
Duque de Caxias
Caxias recebe filmes gratuitos da mostra Prêmio Grande Otelo 2026
Confira a programação
Duque de Caxias
Guarda Civil Municipal Armada de Caxias tem os primeiros formandos
Formatura contou com presença de autoridades
Duque de Caxias
Prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, tem aprovação de 84% da população
A administração do prefeito Netinho Reis à frente da Prefeitura de Duque de Caxias é aprovada por 84% da população do município
Duque de Caxias
Fundec realiza formatura das alunas do Programa Mulheres Mil
Evento ocorre nesta segunda, dia 6
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.