Fundec abre mais de 17 mil vagas em cursos gratuitos - Reprodução

Fundec abre mais de 17 mil vagas em cursos gratuitosReprodução

Publicado 06/07/2026 20:44 | Atualizado 06/07/2026 20:44

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) deu início as inscrições para o processo seletivo que oferece mais de 17 mil vagas gratuitas. Os interessados têm até o dia 15 de julho para candidatar-se às vagas de qualificação profissional, preparatórios, cursos instrumentais e oficinas, que incluem formações em informática, inglês, atendente de farmácia, barbeiro, recepcionista em serviços de saúde e cabeleireiro.

O cadastro deve ser realizado pelo site da instituição (www.fundec.rj.gov.br). Para os candidatos que encontrarem dificuldades no acesso digital, a Fundec disponibilizará suporte presencial em seus centros de ensino. De acordo com as regras do edital, são permitidas até duas inscrições por CPF, sendo obrigatório que o documento pertença ao próprio estudante.

A lista com o resultado oficial e a classificação dos candidatos em ordem numérica crescente será divulgada no dia 17 de julho, no portal da Fundação. A leitura integral do edital é obrigatória antes da efetivação do cadastro, a fim de que o participante verifique os pré-requisitos específicos de cada curso, os endereços das unidades e o quadro de vagas.