Fundec forma alunas do Programa Mulheres Mil Baixada - Divulgação

Fundec forma alunas do Programa Mulheres Mil BaixadaDivulgação

Publicado 07/07/2026 17:42 | Atualizado 07/07/2026 17:46

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) realizou, nesta segunda-feira (6), a formatura de 405 alunas do Programa Mulheres Mil Baixada.



A cerimônia, celebrada no Restaurante Rei do Bacalhau, reuniu familiares, amigos e autoridades municipais, como o prefeito Netinho Reis, a vice-prefeita, Aline do Aureo e a vice-presidente da instituição, Denise Massad.



A presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, parabenizou as formandas e ressaltou o vínculo da instituição com a comunidade.

"Ver este salão cheio é a prova de que a Fundec cumpre o seu papel. Parabenizo cada uma de vocês que, com muita garra, superaram adversidades para concluir este curso. Vocês não são apenas alunas, são a essência e o orgulho da nossa fundação”.



Entre as formandas, a trajetória de Rosilda Lopes Silva, de 64 anos, moradora do Parque das Missões, emocionou a todos. Após uma vida inteira de doação como mãe solo, ajudando a criar filhos e netos, hoje ela desdobra seu tempo para apoiar a neta na criação de seus três bisnetos. Buscando uma chance de mudar essa realidade e de garantir o sustento das crianças, ela encontrou, no curso de bijuteria do Programa Mulheres Mil Baixada, a oportunidade perfeita para ingressar no mercado de trabalho e gerar renda extra.

"Este curso foi a porta que se abriu quando eu mais precisava de uma oportunidade", celebrou a nova artesã. Ainda segundo Rosilda, a Fundec proporcionou muito além do aprendizado profissional.

“O Programa Mulheres Mil Baixada é a prova de que nunca é tarde para realizar sonhos e transformar o futuro da família”, concluiu a aluna.