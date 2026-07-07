Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe tributo a Michael Jackson - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe tributo a Michael JacksonDivulgação

Publicado 07/07/2026 17:35 | Atualizado 07/07/2026 17:47

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou um final de semana especial para os fãs do rei do pop, Michael Jackson. Em nova data, Denys Jackson leva à Baixada Fluminense seu consolidado tributo “Na Ponta dos Pés”. O espetáculo agora será apresentado no próximo domingo, dia 12, a partir das 15h.

Criado por fãs e para fãs, o musical é uma verdadeira imersão na magia e na nostalgia das performances que eternizaram o cantor. Com uma produção detalhada, o show é uma experiência que celebra a música, conecta corações e mantém vivos o legado e a essência de um dos maiores artistas de todos os tempos. Os ingressos custam a partir de R$ 30.

Programação

Ainda em julho, no dia 18, Snoop Toddy apresenta “Um quase policial de verdade”. No espetáculo, o humor nasce das situações mais improváveis da vida de quem quase entrou para a PM.

Entre abordagens que nunca aconteceram, ordens mal dadas e confusões dignas de boletim de ocorrência, Snoop transforma frustração em gargalhada. O público se reconhece, surpreende-se e ri do início ao fim. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

Encerrando o mês, o Ministério Apascentar de Nova Iguaçu promete uma verdadeira noite de muito louvor no teatro de Duque de Caxias. No dia 24, a partir das 19h, o grupo convida todos para participar do lançamento do seu novo single, "O Meu Deus é Grande". O evento ainda contará com ministração do pastor Marcos Gregório. Os ingressos custam a partir de R$ 25.

Acesse a Bilheteria Digital do Teatro Raul Cortez neste link (https://linktr.ee/teatroraulcortez_) para comprar suas entradas. O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias.