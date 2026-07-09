Duque de Caxias recebe Festival VOMBORA! - Divulgação

Duque de Caxias recebe Festival VOMBORA!Divulgação

Publicado 09/07/2026 18:13 | Atualizado 09/07/2026 18:15

Duque de Caxias - Neste sábado, 11 de julho, a partir das 22h, o Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias (RJ), recebe a 2ª edição do VOMBORA! Festival, evento que reúne música, entretenimento e grandes atrações em uma experiência que promete movimentar a Baixada Fluminense.

No palco, o cantor Ícaro Moraes, idealizador do projeto, recebe convidados especiais como o Grupo Pique Novo, MC Nito e outras atrações que serão anunciadas durante a noite. O encerramento fica por conta do DJ Nelsinho, da FM O Dia.

Após o sucesso da primeira edição, o festival retorna com uma estrutura ampliada e uma proposta ainda mais imersiva, reunindo mais de oito horas de programação, diferentes setores e uma experiência voltada para quem busca música ao vivo, entretenimento e uma grande resenha.

Ícaro Moraes vive nova fase da carreira

Natural do Nordeste e radicado no Rio de Janeiro, Ícaro Moraes vive um dos momentos mais importantes da carreira após o lançamento do seu audiovisual, gravado durante a tradicional Festa do Tomate.

O projeto reúne releituras de grandes sucessos da música brasileira, passando pelo sertanejo, pop rock, música romântica e clássicos que marcaram diferentes gerações. No repertório estão canções de artistas como Legião Urbana, Jota Quest, Raça Negra, Trio Parada Dura, Bruno & Marrone e Zezé Di Camargo & Luciano.

A faixa “VOMBORA”, sua nova música de trabalho, ultrapassou a marca de 3 milhões de reproduções nas plataformas digitais nas primeiras 12 horas de lançamento, consolidando o projeto como um dos principais momentos da carreira do artista.

Últimos ingressos

Os três primeiros lotes já estão esgotados. Os ingressos do 4º lote, a partir de R$ 30, seguem disponíveis enquanto houver disponibilidade.

Informações sobre Pista VIP, Jirau e Camarotes podem ser obtidas pelo telefone (21) 99038-0291.

Serviço

VOMBORA! Festival — 2ª Edição

Data: 11 de julho de 2026

Horário: A partir das 22h

Local: Rei do Bacalhau

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2559 – Parque Duque, Duque de Caxias (RJ)

Atrações:

Ícaro Moraes

Grupo Pique Novo

MC Nito

Atrações Surpresa

DJ Nelsinho (FM O Dia)

Ingressos: 4º lote disponível a partir de R$ 30.

Informações: (21) 99038-0291

Classificação: 18 anos