Duque de Caxias - O Tributo a Michael Jackson - Na Ponta dos Pés - chega à maior casa de artes cênicas de Duque de Caxias, o Teatro Raul Cortez. Desde a morte precoce do Rei do Pop, em 2009, aos 50 anos de idade, os fãs do cantor, compositor e dançarino vivem por uma última turnê do artista, que nunca chegou a concretizar-se. O espetáculo revive as clássicas performances, conectando a música e a dança que tornaram Michael Jackson um dos maiores artistas de todos os tempos.
Outro destaque para o mês de julho são as comédias com Snoop Toddy e Wêlson Nunes. Sendo um quase policial de verdade, Snoop transforma decepção em humor ao contar abordagens policiais irreais, ordens mal-executadas e muitas confusões. O que promete um show leve, porém bastante afiado.
Já o show de humor de “Wêlson Nunes patrocinado por Mike, Craro e C&LA” - isso mesmo, você não leu errado - é comandado por um dos humoristas mais relevantes da nova geração, dono de uma trajetória premiada no circuito de humor do país. Dono de uma comédia afiada e carregada pelas próprias raízes, Wêlson conquistou o Prêmio Multishow de Humor, em 2025, consolidando o seu nome entre os grandes talentos da comédia nacional.
Confira a programação completa:
20ª Mostra de Dança do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira Data: 9 de julho (quinta-feira) Horário: 9h Ingresso: solidário (1kg de alimento);
Sertão Data: 10 de julho (sexta-feira) Horário: 19h Ingresso: a partir de R$30,00;
Tributo a Michael Jackson - Na Ponta dos Pés Data: 12 de julho (domingo) Horário: 15h Ingresso: a partir de R$30,00;
Orquestra Som que Transforma Data: 17 de julho (sexta-feira) Horário: 19h Ingresso: solidário (1kg de alimento);
Snoop Toddy Data:18 de julho (sábado) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$50,00;
Noite da Restituição - Ministério Apascentar de Nova Iguaçu Data: 24 de julho (sexta-feira) Horário: 19h Ingresso: a partir de R$25,00;
7ª EMEX Festival Data: 26 de julho (domingo) Horário: 13h Ingresso: a partir de R$35,00;
Wêlson Nunes patrocinado por Mike, Craro e C&LA Data: 31 de julho (sexta-feira) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$40,00;
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez . O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita à alteração.
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