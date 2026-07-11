Confira a programação do mês no Teatro Raul Cortez, em Caxias - Reprodução

Confira a programação do mês no Teatro Raul Cortez, em CaxiasReprodução

Publicado 11/07/2026 11:50 | Atualizado 11/07/2026 11:51

Duque de Caxias - O Tributo a Michael Jackson - Na Ponta dos Pés - chega à maior casa de artes cênicas de Duque de Caxias, o Teatro Raul Cortez. Desde a morte precoce do Rei do Pop, em 2009, aos 50 anos de idade, os fãs do cantor, compositor e dançarino vivem por uma última turnê do artista, que nunca chegou a concretizar-se. O espetáculo revive as clássicas performances, conectando a música e a dança que tornaram Michael Jackson um dos maiores artistas de todos os tempos.

Outro destaque para o mês de julho são as comédias com Snoop Toddy e Wêlson Nunes. Sendo um quase policial de verdade, Snoop transforma decepção em humor ao contar abordagens policiais irreais, ordens mal-executadas e muitas confusões. O que promete um show leve, porém bastante afiado.

Já o show de humor de “Wêlson Nunes patrocinado por Mike, Craro e C&LA” - isso mesmo, você não leu errado - é comandado por um dos humoristas mais relevantes da nova geração, dono de uma trajetória premiada no circuito de humor do país. Dono de uma comédia afiada e carregada pelas próprias raízes, Wêlson conquistou o Prêmio Multishow de Humor, em 2025, consolidando o seu nome entre os grandes talentos da comédia nacional.

Confira a programação completa:

20ª Mostra de Dança do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira

Data: 9 de julho (quinta-feira)

Horário: 9h

Ingresso: solidário (1kg de alimento);

Sertão

Data: 10 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$30,00;

Tributo a Michael Jackson - Na Ponta dos Pés

Data: 12 de julho (domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00;

Orquestra Som que Transforma

Data: 17 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: solidário (1kg de alimento);

Snoop Toddy

Data:18 de julho (sábado)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$50,00;

Noite da Restituição - Ministério Apascentar de Nova Iguaçu

Data: 24 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$25,00;

7ª EMEX Festival

Data: 26 de julho (domingo)

Horário: 13h

Ingresso: a partir de R$35,00;

Wêlson Nunes patrocinado por Mike, Craro e C&LA

Data: 31 de julho (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$40,00;

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez . O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita à alteração.