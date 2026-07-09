Caxias Shopping recebe atração para férias das crianças - Divulgação

Caxias Shopping recebe atração para férias das criançasDivulgação

Publicado 09/07/2026 18:17

Duque de Caxias - Quem procura uma programação especial para as férias escolares encontra no Caxias Shopping uma opção de lazer para toda a família. Até o mês de agosto, o estacionamento do empreendimento recebe o Union Center Park, um dos maiores parques itinerantes do estado do Rio de Janeiro, com atrações para crianças, jovens e adultos.

Conhecido como "o parque da família", o Union Center Park reúne uma ampla estrutura de entretenimento com 27 atrações, iluminação especial, praça de alimentação e barracas de jogos, proporcionando uma experiência completa para visitantes de todas as idades.

Para quem gosta de emoção, o parque oferece brinquedos radicais como Kamikaze, Crazy Wave, Disc Dance, Super Rider e Barco Viking, que garantem muita adrenalina.

Já as famílias podem aproveitar atrações clássicas, como a Roda-Gigante, Brucomela e Trenzinho, ideais para momentos de diversão em grupo.

Os pequenos também têm um espaço dedicado, com brinquedos como Comboio Infantil, Cama Elástica Infantil, Minhoquinha Infantil, Dumbo Infantil, Apache Infantil, Red Baron Infantil, Fusquinha Infantil, Charrete Infantil e Big Toy Infantil.

Além dos brinquedos, o público encontra as tradicionais barracas de jogos, como Tiro ao Alvo, Bazuca, Jogo de Argola, Pescaria e Chute ao Gol, além de uma praça de alimentação com opções de hambúrguer, cachorro-quente, batata chips, churros, açaí e bebidas.

Durante as férias, o Union Center Park se torna uma das principais opções de lazer da Baixada Fluminense, oferecendo uma programação ao ar livre para toda a família em um ambiente seguro e repleto de diversão.

Serviço: Union Center Park no Caxias Shopping

Local: Estacionamento do Caxias Shopping

Período: Até agosto.

Funcionamento:

Segunda a sexta-feira: das 18h às 22h.

Sábados, domingos e feriados: das 14h às 22h.

Ingressos:

Segunda a sexta

R$ 40 (dinheiro) / R$ 45 (cartão ou Pix)

Sábados, domingos e feriados: das14h às 18h.

R$ 40 (dinheiro) / R$ 45 (cartão ou Pix)

Sábados, domingos e feriados: das 18h às 22h

R$ 50 (dinheiro) / R$ 55 (cartão ou Pix)