Duque de Caxias - Pela primeira vez nos palcos, a mostra de dança “Luzes, Câmeras e Dança - Novelando no IEGRS” realizada por alunos do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, colégio tradicional do município de Duque de Caxias, apresentou-se no Teatro Municipal Raul Cortez.
Para muito além dos muros do colégio, o espetáculo reconta, por meio da dança e dos figurinos memoráveis, as novelas que marcaram época na televisão brasileira em seus diferentes estilos, que vão das tramas leves e românticas presentes nas novelas das 18h, do humor contagiante das 19h, até chegar ao drama e às intensas emoções da novela das 21h.
O projeto já ocorre há 26 anos com a participação dos estudantes e professores da instituição, inclusive para escolha dos temas. Este ano, a temática escolhida foi sobre novelas brasileiras, como contam os professores Márcio Araújo e Fabíola Pitanga.
“A cada ano, a gente pensa em uma trajetória ou em algo que esteja celebrando o aniversário para a escolha do tema com apoio dos alunos. A partir disso, a gente começa a desenvolver o tema dentro das categorias e de acordo com o grau de dificuldade que eles apresentam”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.