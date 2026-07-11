Espetáculo no Teatro Raul Cortez, em Caxias, relembra novelas - Divulgação

Espetáculo no Teatro Raul Cortez, em Caxias, relembra novelasDivulgação

Publicado 11/07/2026 12:00

Duque de Caxias - Pela primeira vez nos palcos, a mostra de dança “Luzes, Câmeras e Dança - Novelando no IEGRS” realizada por alunos do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, colégio tradicional do município de Duque de Caxias, apresentou-se no Teatro Municipal Raul Cortez.



Para muito além dos muros do colégio, o espetáculo reconta, por meio da dança e dos figurinos memoráveis, as novelas que marcaram época na televisão brasileira em seus diferentes estilos, que vão das tramas leves e românticas presentes nas novelas das 18h, do humor contagiante das 19h, até chegar ao drama e às intensas emoções da novela das 21h.



O projeto já ocorre há 26 anos com a participação dos estudantes e professores da instituição, inclusive para escolha dos temas. Este ano, a temática escolhida foi sobre novelas brasileiras, como contam os professores Márcio Araújo e Fabíola Pitanga.

“A cada ano, a gente pensa em uma trajetória ou em algo que esteja celebrando o aniversário para a escolha do tema com apoio dos alunos. A partir disso, a gente começa a desenvolver o tema dentro das categorias e de acordo com o grau de dificuldade que eles apresentam”.