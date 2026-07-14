Inscrições para 17 mil vagas na Fundec - Divulgação

Inscrições para 17 mil vagas na Fundec Divulgação

Publicado 14/07/2026 16:54

Duque de Caxias - Termina, nesta quarta-feira (15), o prazo do processo de inscrição para os cursos instrumentais, formação inicial e continuada ou qualificação profissional, oficinas e preparatórios, oferecidos nos centros de ensino da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec). Ao todo, a instituição oferece mais de 17 mil vagas gratuitas.

Os interessados devem realizar o cadastro pelo site oficial da fundação (www.fundec.rj.gov.br). Para os candidatos que enfrentam dificuldades com o acesso digital, a instituição oferece suporte presencial para a realização da inscrição em seus centros de ensino, distribuídos pelos quatro distritos do município. Entre as opções disponíveis estão formações em informática, inglês, atendente de farmácia, barbeiro, cabeleireiro e recepcionista em serviços de saúde e oficinas de música.

De acordo com o edital, cada candidato (a) pode realizar até duas inscrições, utilizando o próprio CPF. A leitura do edital é obrigatória para a verificação de pré-requisitos específicos de cada curso e conferir o endereço das unidades. Já o resultado oficial, com a classificação dos candidatos, será divulgado na sexta-feira, dia 17 de julho, no portal da Fundação.