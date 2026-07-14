Mais uma obra do Complexo de Segurança de Caxias é entregue - Divulgação

Mais uma obra do Complexo de Segurança de Caxias é entregueDivulgação

Publicado 14/07/2026 17:07 | Atualizado 14/07/2026 17:08

Duque de Caxias - Mais uma etapa da obra de construção do Complexo de Segurança de Duque de Caxias foi concluída. O 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA), responsável pelo comando dos batalhões da Polícia Militar na Baixada Fluminense, está instalado em um dos prédios que compõe o complexo.



O prefeito Netinho Reis tem investido no fortalecimento da segurança pública no município, e a integração entre as forças de segurança é uma das principais medidas adotadas para manter a ordem pública e ampliar a proteção da população.

Mais uma obra do Complexo de Segurança de Caxias é entregue Divulgação

A parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado fortalece-se por meio de programas que ampliam a presença de policiais militares nas ruas, como o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), sistema de convênio que permite às prefeituras contratar policiais militares para atuar no patrulhamento durante seus dias de folga, e o Segurança Presente, programa voltado ao combate de pequenos delitos, ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e à promoção de ações de cidadania, formado por policiais militares da ativa, da reserva e agentes civis.

A atual gestão municipal também implementou, em parceria com o governo do estado, importantes iniciativas voltadas à segurança, como o programa Caxias Livre, responsável pela remoção de barricadas instaladas por criminosos em vias públicas; o Patrulha da Madrugada, que reforça o policiamento nos horários de menor circulação de pessoas e quando o comércio está fechado; e os Módulos Integrados de Segurança. A implantação dessas ações é baseada em critérios técnicos e em indicadores divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

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Além do reforço no efetivo policial, a prefeitura vem ampliando o sistema de vigilância eletrônica no município. Mais de 100 torres de monitoramento já foram instaladas nos quatro distritos, equipadas com câmeras dotadas de tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro de Monitoramento Smart Duque, onde equipes acompanham, 24 horas por dia, a movimentação em toda a cidade.



Somente neste ano, até o dia 2 de julho, as imagens captadas pelo sistema contribuíram para a realização de 25 prisões efetuadas por policiais militares do PROEIS. O investimento em tecnologia, aliado à integração entre os órgãos de segurança, reforça o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a proteção da população e a construção de cidade cada vez mais segura. Além do reforço no efetivo policial, a prefeitura vem ampliando o sistema de vigilância eletrônica no município. Mais de 100 torres de monitoramento já foram instaladas nos quatro distritos, equipadas com câmeras dotadas de tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro de Monitoramento Smart Duque, onde equipes acompanham, 24 horas por dia, a movimentação em toda a cidade.Somente neste ano, até o dia 2 de julho, as imagens captadas pelo sistema contribuíram para a realização de 25 prisões efetuadas por policiais militares do PROEIS. O investimento em tecnologia, aliado à integração entre os órgãos de segurança, reforça o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a proteção da população e a construção de cidade cada vez mais segura.