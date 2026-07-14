Hospital Veterinário de Caxias completa quatro anos - Divulgação

Hospital Veterinário de Caxias completa quatro anosDivulgação

Publicado 14/07/2026 17:02

Duque de Caxias - Há quatro anos, a Prefeitura de Duque de Caxias vem transformando o cuidado com os animais por meio do Hospital Municipal Veterinário, referência no atendimento gratuito de cães e gatos. Com mais de 420 mil atendimentos realizados desde a inauguração, a unidade consolidou-se como um importante equipamento de saúde pública, oferecendo assistência aos animais que tanto amamos.



O hospital funciona com plantão de emergência 24 horas, realizando consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias e diversos outros procedimentos, garantindo atendimento rápido e humanizado para os animais que precisam de cuidados.



Dona Alba Bianco, moradora do bairro Itatiaia, no 1º distrito, levou a cachorrinha Nina para atendimento de emergência e elogiou a agilidade da equipe.



“Aqui você pode chegar de madrugada, de dia ou de noite que é atendido. Estive com a minha cachorrinha no dia 2 de julho; ela foi atendida, fez todos os exames e, cinco dias depois, já vai operar. O atendimento aqui é muito bom”, afirmou.

Moradora de Nilópolis, Dalva Batista procurou atendimento em outras cidades; mas encontrou, em Duque de Caxias, o suporte de que precisava para cuidar da cachorrinha Sol.



“Procurei atendimento em outros municípios, mas só consegui em Caxias. A gente não pode pagar um atendimento particular e, quando cheguei aqui, fiquei surpresa com o atendimento. Ela fez todos os exames: de sangue, eletro e ultrassom. Todo hospital deveria ser assim. É um atendimento de excelência. Estão todos de parabéns”, destacou.



Para a diretora do Hospital, Dra. Larissa Nunes, o momento é de celebração:

“Celebrar os quatro anos do Hospital Municipal Veterinário é celebrar o compromisso de toda a nossa equipe. O hospital foi criado para garantir que a população de Duque de Caxias tivesse acesso a um atendimento gratuito e de qualidade e, ao longo desses anos, vimos esse propósito transformar-se em realidade.”



Oferecendo atendimento gratuito e de qualidade. O número expressivo de atendimentos, de exames e de cirurgia demonstra a importância da unidade para a população, cuidando não só dos pets, mas também das famílias que encontram no hospital um serviço essencial.