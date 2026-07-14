Hospital Veterinário de Caxias completa quatro anosDivulgação
O hospital funciona com plantão de emergência 24 horas, realizando consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias e diversos outros procedimentos, garantindo atendimento rápido e humanizado para os animais que precisam de cuidados.
Dona Alba Bianco, moradora do bairro Itatiaia, no 1º distrito, levou a cachorrinha Nina para atendimento de emergência e elogiou a agilidade da equipe.
“Aqui você pode chegar de madrugada, de dia ou de noite que é atendido. Estive com a minha cachorrinha no dia 2 de julho; ela foi atendida, fez todos os exames e, cinco dias depois, já vai operar. O atendimento aqui é muito bom”, afirmou.
“Procurei atendimento em outros municípios, mas só consegui em Caxias. A gente não pode pagar um atendimento particular e, quando cheguei aqui, fiquei surpresa com o atendimento. Ela fez todos os exames: de sangue, eletro e ultrassom. Todo hospital deveria ser assim. É um atendimento de excelência. Estão todos de parabéns”, destacou.
Para a diretora do Hospital, Dra. Larissa Nunes, o momento é de celebração:
Oferecendo atendimento gratuito e de qualidade. O número expressivo de atendimentos, de exames e de cirurgia demonstra a importância da unidade para a população, cuidando não só dos pets, mas também das famílias que encontram no hospital um serviço essencial.
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