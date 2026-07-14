Saracuruna, em Caxias, recebe ações do programa 'Governo nos Bairros' - Divulgação

Saracuruna, em Caxias, recebe ações do programa 'Governo nos Bairros'Divulgação

Publicado 14/07/2026 17:10

Duque de Caxias - A região de Saracuruna, no segundo distrito de Duque de Caxias, segue com a sétima edição do programa Governo nos Bairros, em conjunto com a carreta “Chegaram os Especialistas”, levando serviços públicos, atendimentos de saúde e cidadania para a população.



A ação, que acontece na Rua Uruguaiana (Próximo ao Clube Rosário), vai até o próximo sábado, 18 de julho, das 8h às 17h.



A iniciativa reúne, em um único espaço, diversos serviços municipais, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população poderá contar com serviços de assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, com o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, exames e atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde. O sucesso dos serviços de saúde pode ser medido pelos números alcançados nas seis edições anteriores:

Centro (Praça do Pacificador) – 27.452 atendimentos

Nova Campinas – 14.956 atendimentos

Jardim Primavera – 16.533 atendimentos

Doutor Laureano – 12.967 atendimentos

Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos

Parque Fluminense – 15.537 atendimentos



O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.



Durante a ação, a prefeitura também executa importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação va-call, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios.

Encerrando a programação, será realizada mais uma etapa do Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social. Os interessados em participar devem realizar a inscrição pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias. As vagas são limitadas.

