Saracuruna, em Caxias, recebe ações do programa 'Governo nos Bairros'Divulgação
A ação, que acontece na Rua Uruguaiana (Próximo ao Clube Rosário), vai até o próximo sábado, 18 de julho, das 8h às 17h.
A iniciativa reúne, em um único espaço, diversos serviços municipais, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população poderá contar com serviços de assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, com o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.
Nova Campinas – 14.956 atendimentos
Jardim Primavera – 16.533 atendimentos
Doutor Laureano – 12.967 atendimentos
Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos
Parque Fluminense – 15.537 atendimentos
O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.
Durante a ação, a prefeitura também executa importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação va-call, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios.
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