VOMBORA! Festival reúne multidão em Duque de Caxias - Divulgação

VOMBORA! Festival reúne multidão em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/07/2026 17:28

Duque de Caxias - A segunda edição do VOMBORA! Festival, realizada, no Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias, confirmou o crescimento do projeto e reuniu um grande público para uma noite marcada por música, entretenimento e muita conexão entre artistas e fãs.

VOMBORA! Festival reúne multidão em Duque de Caxias Divulgação

Com mais de oito horas de programação, ocontou com apresentações de Ícaro Moraes, Grupo Pique Novo, MC Nito, além do comando do DJ Nelsinho, e participações especiais que fizeram da noite uma experiência completa para o público.Um dos momentos mais marcantes do evento foi a gravação do novo audiovisual de. O público participou intensamente do show, cantando do início ao fim, interagindo com o artista e criando a atmosfera que será eternizada nas imagens do projeto.Além da apresentação musical, o evento ofereceu uma estrutura pensada para proporcionar uma experiência diferenciada, com setores exclusivos, ativações e uma proposta que une entretenimento, música e convivência.Criado por Ícaro Moraes, onasce como um projeto de entretenimento com proposta itinerante, desenvolvido para percorrer diferentes cidades brasileiras e levar uma experiência que vai além dos shows. A edição realizada em Duque de Caxias representa mais um passo na construção dessa marca, que já começa a ganhar força e ampliar sua presença no cenário nacional.“Ver o público vivendo cada momento, cantando junto e abraçando esse projeto mostra que estamos construindo algo muito maior do que um festival. O VOMBORA! nasceu para conectar pessoas através da música e essa é apenas mais uma etapa dessa caminhada”, destaca Ícaro Moraes.