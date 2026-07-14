VOMBORA! Festival reúne multidão em Duque de Caxias

VOMBORA! Festival reúne multidão em Duque de CaxiasDivulgação
Com mais de oito horas de programação, o festival contou com apresentações de Ícaro Moraes, Grupo Pique Novo, MC Nito, além do comando do DJ Nelsinho, e participações especiais que fizeram da noite uma experiência completa para o público.
Um dos momentos mais marcantes do evento foi a gravação do novo audiovisual de Ícaro Moraes. O público participou intensamente do show, cantando do início ao fim, interagindo com o artista e criando a atmosfera que será eternizada nas imagens do projeto.
Além da apresentação musical, o evento ofereceu uma estrutura pensada para proporcionar uma experiência diferenciada, com setores exclusivos, ativações e uma proposta que une entretenimento, música e convivência.
Criado por Ícaro Moraes, o VOMBORA! Festival nasce como um projeto de entretenimento com proposta itinerante, desenvolvido para percorrer diferentes cidades brasileiras e levar uma experiência que vai além dos shows. A edição realizada em Duque de Caxias representa mais um passo na construção dessa marca, que já começa a ganhar força e ampliar sua presença no cenário nacional.
“Ver o público vivendo cada momento, cantando junto e abraçando esse projeto mostra que estamos construindo algo muito maior do que um festival. O VOMBORA! nasceu para conectar pessoas através da música e essa é apenas mais uma etapa dessa caminhada”, destaca Ícaro Moraes.
Após o sucesso da segunda edição, a organização já trabalha nas próximas novidades do projeto, que seguirá expandindo sua proposta para novas cidades, mantendo como essência a mistura de grandes atrações, experiências exclusivas e uma conexão verdadeira com o público.
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