Orquestra vai se apresentar no Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Orquestra vai se apresentar no Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação

Publicado 14/07/2026 17:19

Duque de Caxias - A música tem o poder de transformar vidas, incluir, emocionar e aproximar pessoas. É com esse propósito que a Orquestra Som Que Transforma sobe ao palco do Teatro Raul Cortez, no Centro de Duque de Caxias, no próximo 17 de julho, às 19h, para um concerto gratuito e aberto ao público.

Com duração aproximada de 70 minutos, a apresentação promete emocionar pessoas de todas as idades ao reunir obras da música clássica, sucessos da MPB, bossa nova, jazz, música regional, trilhas de cinema e grandes interpretações vocais, mostrando toda a evolução dos alunos atendidos pelo projeto.

O repertório passeia por diferentes estilos e gerações, com clássicos como New World Symphony, de Dvoák, Barbeiro de Sevilha, de Rossini, e Can Can, de Offenbach. A música brasileira também ganha destaque com Águas de Março, Garota de Ipanema, Asa Branca, Suite dos Pescadores, Pé na Areia e O Caderno. O concerto ainda traz sucessos do cinema, como a trilha de Avengers, um medley de Michael Jackson, além da emocionante Hallelujah e do encerramento em clima de celebração com Descobridor dos Sete Mares, de Tim Maia.

Um dos momentos mais marcantes da noite será a execução da trilha de Avengers, que terá a regência do aluno Levy, jovem autista atendido pelo projeto. A participação simboliza a essência do Som Que Transforma, que acredita na música como instrumento de inclusão, desenvolvimento e protagonismo.

Criado em 2022, o Projeto Som que Transforma nasceu com o propósito de promover transformação social por meio da educação musical e da cidadania. Desenvolvido no bairro de Pau Grande, em Magé, o projeto atende gratuitamente 60 famílias, oferecendo aulas de teoria musical, prática instrumental, cidadania e oficina criativa para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Para a presidente do projeto, Camila Portes, cada apresentação representa a concretização de um trabalho que vai muito além da música.

"Cada concerto representa a realização de um sonho para nossos alunos e suas famílias. A música transforma vidas, abre caminhos e fortalece a autoestima de crianças e adolescentes que encontram aqui novas oportunidades. Ver o Levy, um jovem autista, assumindo a regência da orquestra é a prova de que, quando acreditamos no potencial das pessoas, não existem limites para o que elas podem conquistar.", destaca.

A apresentação é um convite para que o público conheça de perto o trabalho desenvolvido pelo projeto e viva uma noite de cultura, emoção e inclusão, celebrando o talento de jovens que encontraram na música uma oportunidade de transformação.