Confira programação do Caxias Shopping para férias escolares - Divulgação

Confira programação do Caxias Shopping para férias escolaresDivulgação

Publicado 14/07/2026 17:32

Duque de Caxias - Com a chegada das férias escolares, o Caxias Shopping se transforma em um ponto de encontro para famílias que procuram diversão, entretenimento e programas para fazer com as crianças. Durante o mês de julho, o empreendimento reúne uma programação especial com atrações infantis, experiências de lazer e opções para diferentes idades.

Entre as atividades disponíveis estão espaços de diversão que já conquistaram o público, como a YouPlay, com opções recreativas para os pequenos, e a Magic Games, que reúne jogos eletrônicos e atrações para crianças e adolescentes. O roteiro de férias também inclui opções como Brincadeira de Criança, Magic Cars e Fast Kids, garantindo momentos de diversão para diferentes faixas etárias.

Para quem deseja aproveitar os lançamentos da temporada, o Cine Araújo é uma das principais opções de lazer no shopping durante as férias. O empreendimento também conta com a Dark Entertainment, ampliando as alternativas de entretenimento para toda a família.

Outra atração de destaque é o circuito temático do D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, instalado na Praça Principal do shopping e em cartaz até 31 de agosto. Inspirada no universo da série infantil de sucesso, a atração convida as crianças para uma experiência repleta de desafios e brincadeiras. Os ingressos custam R$ 60 para permanência de até 40 minutos, R$ 70 de 41 a 80 minutos, R$ 80 de 81 a 120 minutos e R$ 90 de 121 a 160 minutos.

A programação também conta com outras experiências de lazer, como Asa Delta Planum 360 e Union Center Park, ampliando as possibilidades de diversão para crianças, jovens e famílias. Os valores das demais atrações podem ser consultados diretamente nos respectivos espaços.

Além das atrações, o Caxias Shopping oferece estrutura completa com opções de alimentação, compras e serviços, tornando o passeio uma programação completa para aproveitar as férias sem precisar sair da região.

Serviço: Férias no Caxias Shopping

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias (RJ)