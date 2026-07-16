Caxias promove ação de teste rápido contra hepatites virais - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias promove ação de teste rápido contra hepatites viraisReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/07/2026 21:14

Duque de Caxias - Como parte da campanha Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites virais, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias realizará uma série de ações de testagem rápida e gratuita em diferentes unidades da rede de saúde.



As hepatites virais são doenças que, na maioria das vezes, não apresentam sintomas, o que faz com que muitas pessoas só descubram a infecção quando o fígado já foi comprometido. O diagnóstico precoce é fundamental para iniciar o tratamento e evitar complicações.



As formas de transmissão variam de acordo com o tipo de hepatite e podem ocorrer por relações sexuais desprotegidas, contato com sangue contaminado, compartilhamento de objetos perfurocortantes e, em alguns casos, da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto.



Durante o mês da campanha Julho Amarelo, o município oferece uma programação especial para a população, com ações do teste rápido, que é gratuito, sigiloso e com resultado em poucos minutos, em diversas unidades de saúde.



Confira os dias e locais das ações, nos quatro distritos:

• 23 de julho: UBS José de Freitas – 9h às 12h;

• 28 de julho: Clínica da Família Pantanal – 9h às 12h;

• 28 de julho: Clínica da Família Taquara – 13h às 16h;

• 29 de julho: UPH Campos Elíseos – 9h às 12h;

• 30 de julho: UPH Xerém – 10h às 12h;

• 31 de julho: Clínica da Família Vila Ideal – 8h às 12h;

• 31 de julho: UPH Saracuruna – 9h às 11h.



Atendimento permanente na Rede Municipal de Saúde

Para facilitar o acesso da população ao diagnóstico durante o ano todo, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias oferece o serviço gratuito nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) para HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Os testes rápidos são muito práticos e totalmente confiáveis, realizados com a coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo, e o resultado é liberado na hora. A prevenção e o diagnóstico precoce são os principais aliados no combate às hepatites virais.

Os CTAs funcionam de segunda a sexta, nas seguintes unidades: CMSDC - UPH Campos Elíseos - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

O teste é rápido, gratuito e pode fazer toda a diferença para a saúde.