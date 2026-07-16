Caxias promove ação de teste rápido contra hepatites viraisReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias
As hepatites virais são doenças que, na maioria das vezes, não apresentam sintomas, o que faz com que muitas pessoas só descubram a infecção quando o fígado já foi comprometido. O diagnóstico precoce é fundamental para iniciar o tratamento e evitar complicações.
As formas de transmissão variam de acordo com o tipo de hepatite e podem ocorrer por relações sexuais desprotegidas, contato com sangue contaminado, compartilhamento de objetos perfurocortantes e, em alguns casos, da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto.
Durante o mês da campanha Julho Amarelo, o município oferece uma programação especial para a população, com ações do teste rápido, que é gratuito, sigiloso e com resultado em poucos minutos, em diversas unidades de saúde.
Confira os dias e locais das ações, nos quatro distritos:
• 23 de julho: UBS José de Freitas – 9h às 12h;
• 28 de julho: Clínica da Família Pantanal – 9h às 12h;
• 28 de julho: Clínica da Família Taquara – 13h às 16h;
• 29 de julho: UPH Campos Elíseos – 9h às 12h;
• 30 de julho: UPH Xerém – 10h às 12h;
• 31 de julho: Clínica da Família Vila Ideal – 8h às 12h;
• 31 de julho: UPH Saracuruna – 9h às 11h.
Atendimento permanente na Rede Municipal de Saúde
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