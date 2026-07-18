Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal Civil - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal CivilDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/07/2026 08:29 | Atualizado 18/07/2026 08:40

Duque de Caxias - Os prefeitos de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, reforçaram mais uma parceria voltada ao combate à criminalidade e ao fortalecimento da segurança pública.

Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal Civil Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Municípios vizinhos, Duque de Caxias e Rio de Janeiro unem esforços para ampliar a proteção da população. Como parte dessa integração, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu a doação de 150 pistolas Taurus da Prefeitura do Rio de Janeiro. O termo de doação foi assinado nesta quinta-feira (16), durante cerimônia realizada na Academia de Formação da Divisão de Elite da Guarda Municipal (Força Municipal), em Irajá, na Zona Norte da capital fluminense. Municípios vizinhos, Duque de Caxias e Rio de Janeiro unem esforços para ampliar a proteção da população. Como parte dessa integração, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu a doação de 150 pistolas Taurus da Prefeitura do Rio de Janeiro. O termo de doação foi assinado nesta quinta-feira (16), durante cerimônia realizada na Academia de Formação da Divisão de Elite da Guarda Municipal (Força Municipal), em Irajá, na Zona Norte da capital fluminense.

O prefeito Netinho Reis destacou a importância da união entre as forças municipais para enfrentar a criminalidade.



“Esta é mais uma parceria para trocar conhecimento e fortalecer a preparação da Força Municipal de Duque de Caxias. É um grande exemplo para o Brasil de que, para enfrentar o problema da segurança pública, é necessária a união entre os municípios, os estados e o governo federal; todos com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população”, afirmou.



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, ressaltou a preparação dos novos agentes e a integração entre os dois municípios.



“Assim como a cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias vem formando e preparando seus agentes para atuar nas ruas. Este é mais um passo dessa parceria entre Rio e Caxias, uma integração que temos fortalecido de forma permanente”, disse.

Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal Civil Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

As armas foram cedidas inicialmente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) à Guarda Municipal do Rio de Janeiro e agora passam a integrar o patrimônio da Guarda Municipal de Duque de Caxias. A doação faz parte de uma série de ações conjuntas entre as Forças Municipais das duas cidades.



Os 528 novos guardas municipais de Duque de Caxias, que concluíram a formação no início de julho, participam do Curso de Uso Diferenciado da Força, ministrado por instrutores da Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. A capacitação teve início no dia 13 e será concluída no dia 17 de julho, integrando a Capacitação Complementar para Atuação Operacional de Guardas Municipais Armados do Município de Duque de Caxias.



O curso é realizado na Academia de Formação da Força Municipal do Rio de Janeiro e tem como objetivo aperfeiçoar técnica e operacionalmente os participantes, abordando os princípios legais, doutrinários e técnicos relacionados ao uso diferenciado da força, com ênfase nas atuações profissional, proporcional, ética e segura, em conformidade com a legislação vigente e os protocolos operacionais.

O encontro também marcou o intercâmbio de conhecimentos, experiências, metodologias e boas práticas entre as guardas municipais das duas cidades, contribuindo para os aperfeiçoamentos técnico, operacional e administrativo das corporações e fortalecendo a integração entre os municípios na área da segurança pública.



No futuro, os agentes da Força Municipal do Rio de Janeiro realizarão treinamentos na Academia da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias. As atividades terão como objetivo promover a troca de experiências entre as corporações e o aprimoramento das técnicas operacionais.