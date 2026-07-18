Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal Civil

Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal CivilDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Municípios vizinhos, Duque de Caxias e Rio de Janeiro unem esforços para ampliar a proteção da população. Como parte dessa integração, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu a doação de 150 pistolas Taurus da Prefeitura do Rio de Janeiro. O termo de doação foi assinado nesta quinta-feira (16), durante cerimônia realizada na Academia de Formação da Divisão de Elite da Guarda Municipal (Força Municipal), em Irajá, na Zona Norte da capital fluminense.
“Esta é mais uma parceria para trocar conhecimento e fortalecer a preparação da Força Municipal de Duque de Caxias. É um grande exemplo para o Brasil de que, para enfrentar o problema da segurança pública, é necessária a união entre os municípios, os estados e o governo federal; todos com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população”, afirmou.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, ressaltou a preparação dos novos agentes e a integração entre os dois municípios.
“Assim como a cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias vem formando e preparando seus agentes para atuar nas ruas. Este é mais um passo dessa parceria entre Rio e Caxias, uma integração que temos fortalecido de forma permanente”, disse.
Os 528 novos guardas municipais de Duque de Caxias, que concluíram a formação no início de julho, participam do Curso de Uso Diferenciado da Força, ministrado por instrutores da Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. A capacitação teve início no dia 13 e será concluída no dia 17 de julho, integrando a Capacitação Complementar para Atuação Operacional de Guardas Municipais Armados do Município de Duque de Caxias.
O curso é realizado na Academia de Formação da Força Municipal do Rio de Janeiro e tem como objetivo aperfeiçoar técnica e operacionalmente os participantes, abordando os princípios legais, doutrinários e técnicos relacionados ao uso diferenciado da força, com ênfase nas atuações profissional, proporcional, ética e segura, em conformidade com a legislação vigente e os protocolos operacionais.
No futuro, os agentes da Força Municipal do Rio de Janeiro realizarão treinamentos na Academia da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias. As atividades terão como objetivo promover a troca de experiências entre as corporações e o aprimoramento das técnicas operacionais.
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