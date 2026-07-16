Fundec abre vagas para curso técnico gratuito de enfermagemReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias
Fundec abre vagas para curso técnico gratuito de enfermagem
Veja como se inscrever
Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) anunciou o cronograma de ingresso para o seu curso técnico em Enfermagem. Voltada ao nível pós-médio e com aulas presenciais, a formação oferece 150 vagas gratuitas, distribuídas em cinco turmas. As inscrições começam nesta quinta-feira (16) e terminam no dia 23 de julho. A oportunidade é destinada a candidatos com ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos completos no ato da matrícula.
Os candidatos têm até o dia 23 (quinta-feira) para inscrever-se por meio da página oficial da instituição (www.fundec.rj.gov.br). Para quem enfrentar dificuldades de conexão ou navegação a fundação prestará suporte presencial no preenchimento do cadastro em seus Centros de Ensino.
O processo exige atenção às regras do edital: o registro deve ser feito, obrigatoriamente, com o CPF do próprio participante, sendo vedada a utilização de documentos de terceiros. Já a lista com os nomes dos sorteados pelo sistema que serão classificados em ordem numérica crescente será divulgada no dia 25 de julho, domingo, na mesma plataforma digital.
Duque de Caxias
Caxias: sistema amplia abastecimento de água para mais de 2 mil moradores
Tecnologia instalada no Parque Senhor do Bonfim reforça a pressão da rede e garante mais regularidade no fornecimento
Duque de Caxias
Caxias entrega de documento a moradores de loteamento no Parque Paulista
Projeto faz parte da regularização fundiária
Duque de Caxias
Módulo Integrado de Segurança é instalado em Caxias
Unidade foi inaugurada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva
Duque de Caxias
Duque de Caxias realiza programa de regularização fundiária
Ação é voltada para o bairro São Bento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.