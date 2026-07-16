Fundec abre vagas para curso técnico gratuito de enfermagem - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Fundec abre vagas para curso técnico gratuito de enfermagemReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/07/2026 21:23

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) anunciou o cronograma de ingresso para o seu curso técnico em Enfermagem. Voltada ao nível pós-médio e com aulas presenciais, a formação oferece 150 vagas gratuitas, distribuídas em cinco turmas. As inscrições começam nesta quinta-feira (16) e terminam no dia 23 de julho. A oportunidade é destinada a candidatos com ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos completos no ato da matrícula.

Os candidatos têm até o dia 23 (quinta-feira) para inscrever-se por meio da página oficial da instituição (www.fundec.rj.gov.br). Para quem enfrentar dificuldades de conexão ou navegação a fundação prestará suporte presencial no preenchimento do cadastro em seus Centros de Ensino.

O processo exige atenção às regras do edital: o registro deve ser feito, obrigatoriamente, com o CPF do próprio participante, sendo vedada a utilização de documentos de terceiros. Já a lista com os nomes dos sorteados pelo sistema que serão classificados em ordem numérica crescente será divulgada no dia 25 de julho, domingo, na mesma plataforma digital.