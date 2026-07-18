Duque de Caxias abre cadastro digital para artesãos do município - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias abre cadastro digital para artesãos do municípioDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/07/2026 08:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), otimizou a forma de cadastramento dos artesãos do município. Agora, o preenchimento ocorre de forma on-line, por meio do Colab.



A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), otimizou a forma de cadastramento dos artesãos do município. Se antes o profissional precisava ir pessoalmente fazer o cadastro na sede da Secretaria; agora, o preenchimento ocorre de forma on-line, por meio do Colab. O aplicativo envolve diversos serviços e foi criado para desburocratizar o acesso, conectando os moradores diretamente à administração pública.



Com o cadastro on-line, o artesão vai passar a integrar o banco de dados da prefeitura e a ter acesso direto a feiras, a eventos culturais, a exposições e a cursos profissionalizantes. A subsecretária de Turismo, Lídia Malafaia, reforça a importância do cadastramento 100% digital para os artesãos:

“O cadastro é muito importante, pois permitirá a formulação de ações e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do artesanato em nosso município”, destacou.

Para realizar o cadastro, é preciso baixar o aplicativo do Colab, disponível de forma gratuita para dispositivos Android e iOS. Ao fazer o login, busque por “credenciamento de artesãos”, preencha o formulário e anexe as fotos do seu trabalho.



Caso tenha alguma dúvida, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo oferece atendimento aos artesãos do município, de segunda a sexta, das 9h às 16h, no gabinete da Subsecretaria de Turismo, localizado no 2ª andar da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, que fica na Praça do Pacificador, s/nª, no Centro, em Duque de Caxias.