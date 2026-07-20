Programa Anistia Fiscal da Prefeitura de Duque de Caxias 2026 - Reprodução/Site Prefeitura de Duque de Caxias

Programa Anistia Fiscal da Prefeitura de Duque de Caxias 2026Reprodução/Site Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 20/07/2026 18:03 | Atualizado 20/07/2026 18:26

Duque de Caxias - Já está em vigor o Programa de Anistia Fiscal 2026, instituído pela Lei Municipal nº 3.602/2026. A iniciativa tem como objetivo facilitar a negociação e a quitação de débitos com a Prefeitura de Duque de Caxias, oferecendo condições especiais para contribuintes que desejam ficar em dia com o município.



O programa concede descontos que podem chegar a 90% sobre juros e multas para a regularização de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), taxas e Autos de Infração



Podem ser incluídos no programa os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, desde que os tributos referentes ao exercício de 2026 estejam quitados. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100,00, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas.



Contribuintes que aderiram a programas de anistia anteriores, mas não conseguiram concluir o pagamento, também poderão renegociar seus débitos. O parcelamento contempla, ainda, autos de infração, multas e taxas de alvará.

Condições de pagamento



* À vista: 90% de desconto sobre juros e multas;

* Parcelamento com a última parcela até dezembro de 2026: 80% de desconto sobre juros e multas;

* Parcelamento em até 24 vezes: 40% de desconto sobre juros e multas.



Documentação necessária



Pessoa física



* Documento oficial com foto;

* Cadastro de Pessoa Física (CPF);

* Comprovante de residência em nome do contribuinte que pretende parcelar a dívida.



Pessoa jurídica



* Cartão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

* Contrato social, estatuto ou ata de constituição;

* Documento de identidade e CPF dos sócios administradores;

* Em caso de representação por terceiros, procuração com firma reconhecida ou documento original do representado.



Para aderir ao Programa de Anistia Fiscal 2026, os interessados devem comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda, no setor de Dívida Ativa, localizada na Praça Roberto Silveira, nº 31, Centro, Duque de Caxias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou entrar em contato pelo telefone 0800 000 3627.