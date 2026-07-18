Projeto em Caxias incentiva crianças e jovens a conhecerem seus direitos Divulgação/ONG
Durante o encontro, os educandos serão convidados a refletir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Juventude, conhecendo a origem dessas legislações, seus principais direitos e o papel dos órgãos responsáveis por garanti-los. A proposta também busca apresentar equipamentos públicos de proteção, canais de denúncia e explicar como leis são criadas e de que forma a população pode participar desse processo.
A atividade foi estruturada com metodologia participativa. Antes das apresentações, os jovens serão convidados a compartilhar o que já sabem sobre direitos humanos e sobre as leis brasileiras. A partir desse diálogo, os educadores conduzirão as discussões utilizando exemplos do cotidiano trazidos pelos próprios participantes, estimulando perguntas, troca de experiências e reflexão coletiva. A programação também inclui uma dinâmica inicial sobre acolhimento, empatia e convivência, além da produção de cartazes com os principais aprendizados do encontro.
Segundo o assessor de Direitos Humanos do projeto, Gustavo Bento, muitos jovens ainda desconhecem direitos básicos garantidos por lei e, em alguns casos, não reconhecem que determinadas práticas do cotidiano configuram violações.
Além de apresentar os direitos previstos nas legislações, a roda de conversa pretende mostrar onde esses direitos podem ser reivindicados e como denunciar situações de violação.
O debate também pretende estimular o interesse pela participação política. A iniciativa ocorre em um contexto em que a participação eleitoral entre adolescentes ainda representa um desafio. Dados da Justiça Eleitoral mostram que Rio de Janeiro e São Paulo registraram, em 2026, alguns dos menores índices de alistamento eleitoral entre jovens de 16 e 17 anos, reforçando a importância de discutir cidadania desde cedo.
A proposta nasce da escuta dos próprios educandos. Segundo a equipe do projeto, o tema surgiu após rodas de conversa anteriores, nas quais crianças e adolescentes relataram conhecer pouco sobre seus direitos e demonstraram interesse em aprofundar o assunto. O aniversário do ECA, celebrado em julho, também motivou a realização da atividade.
A expectativa é que o encontro fortaleça o sentimento de pertencimento dos participantes e incentive uma atuação mais ativa na construção de seus territórios, mostrando que conhecer direitos também significa compreender responsabilidades e participar das transformações sociais.
O Cultura na Faixa é um projeto da ONG Se Essa Rua Fosse Minha (SER), realizado por meio de convênio com a Transpetro, que promove atividades culturais, esportivas e de formação cidadã para crianças, adolescentes e jovens em diferentes territórios do estado do Rio de Janeiro.
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