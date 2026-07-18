Projeto em Caxias incentiva crianças e jovens a conhecerem seus direitos - Divulgação/ONG

Projeto em Caxias incentiva crianças e jovens a conhecerem seus direitos Divulgação/ONG

Publicado 18/07/2026 08:58

Duque de Caxias - Conhecer os próprios direitos é um dos caminhos para ampliar a participação cidadã e fortalecer o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens. Com esse objetivo, o projeto Cultura na Faixa realiza, no dia 22 de julho, das 14h às 16h, na Unidade Ana Clara, a segunda edição da “Roda de Saber – Um SER de Direitos”, atividade voltada aos participantes das oficinas artísticas do projeto. A programação integra um ciclo permanente de formações conduzido pela assessoria de Direitos Humanos do projeto e prevê encontros mensais sobre temas relacionados à cidadania e aos direitos humanos.



Durante o encontro, os educandos serão convidados a refletir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Juventude, conhecendo a origem dessas legislações, seus principais direitos e o papel dos órgãos responsáveis por garanti-los. A proposta também busca apresentar equipamentos públicos de proteção, canais de denúncia e explicar como leis são criadas e de que forma a população pode participar desse processo.



A atividade foi estruturada com metodologia participativa. Antes das apresentações, os jovens serão convidados a compartilhar o que já sabem sobre direitos humanos e sobre as leis brasileiras. A partir desse diálogo, os educadores conduzirão as discussões utilizando exemplos do cotidiano trazidos pelos próprios participantes, estimulando perguntas, troca de experiências e reflexão coletiva. A programação também inclui uma dinâmica inicial sobre acolhimento, empatia e convivência, além da produção de cartazes com os principais aprendizados do encontro.



Segundo o assessor de Direitos Humanos do projeto, Gustavo Bento, muitos jovens ainda desconhecem direitos básicos garantidos por lei e, em alguns casos, não reconhecem que determinadas práticas do cotidiano configuram violações.

“Percebo que muitos jovens sabem pouco sobre leis relacionadas ao racismo e à homofobia. Ainda existe a prática do racismo e da homofobia recreativa, mesmo quando mostramos que essas atitudes são crimes. Conhecer esses direitos é fundamental para transformar essa realidade”, disse.



Além de apresentar os direitos previstos nas legislações, a roda de conversa pretende mostrar onde esses direitos podem ser reivindicados e como denunciar situações de violação.

“Quando os jovens conhecem seus direitos, conseguem lutar para garantir seu bem-estar e passam a visualizar possibilidades de futuro diferentes das que conheciam até então. Saber onde cobrar políticas públicas e onde denunciar uma violação também fortalece a cidadania”, informou.



O debate também pretende estimular o interesse pela participação política. A iniciativa ocorre em um contexto em que a participação eleitoral entre adolescentes ainda representa um desafio. Dados da Justiça Eleitoral mostram que Rio de Janeiro e São Paulo registraram, em 2026, alguns dos menores índices de alistamento eleitoral entre jovens de 16 e 17 anos, reforçando a importância de discutir cidadania desde cedo.



A proposta nasce da escuta dos próprios educandos. Segundo a equipe do projeto, o tema surgiu após rodas de conversa anteriores, nas quais crianças e adolescentes relataram conhecer pouco sobre seus direitos e demonstraram interesse em aprofundar o assunto. O aniversário do ECA, celebrado em julho, também motivou a realização da atividade.



A expectativa é que o encontro fortaleça o sentimento de pertencimento dos participantes e incentive uma atuação mais ativa na construção de seus territórios, mostrando que conhecer direitos também significa compreender responsabilidades e participar das transformações sociais.



O Cultura na Faixa é um projeto da ONG Se Essa Rua Fosse Minha (SER), realizado por meio de convênio com a Transpetro, que promove atividades culturais, esportivas e de formação cidadã para crianças, adolescentes e jovens em diferentes territórios do estado do Rio de Janeiro.