Inscrições para curso técnico de enfermagem em Caxias termina nesta quinta - Divulgação/Fundec

Inscrições para curso técnico de enfermagem em Caxias termina nesta quintaDivulgação/Fundec

Publicado 21/07/2026 15:37 | Atualizado 21/07/2026 15:57

curso técnico gratuito em enfermagem oferecido pela Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias). Duque de Caxias - Termina nesta quinta-feira (23) o prazo de inscrição para oo em enfermagem oferecido pela Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias). Ao todo, a instituição disponibiliza 150 vagas presenciais , que serão distribuídas em cinco turmas no formato pós-médio. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e ter, no mínimo, 18 anos completos no momento da matrícula.

Os interessados devem realizar o cadastro pelo site oficial da fundação (www.fundec.rj.gov.br). Já os candidatos que encontrarem dificuldades de acesso à internet, a Fundec disponibilizará suporte presencial para o preenchimento do formulário em seus Centros de Ensino. De acordo com o edital, o registro deve ser feito obrigatoriamente sob o CPF do próprio estudante, sendo proibida a utilização de documentos de terceiros.

Os novos alunos serão definidos por meio de um sorteio eletrônico. A lista com os nomes dos contemplados, organizados em ordem numérica crescente, estará disponível para consulta no dia 25 de julho, na mesma plataforma digital da instituição.