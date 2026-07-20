Caxias Shopping recebe edição da campanha de adoção de pets - Divulgação/Caxias Shopping

Caxias Shopping recebe edição da campanha de adoção de petsDivulgação/Caxias Shopping

Publicado 20/07/2026 18:53 | Atualizado 20/07/2026 18:55

Duque de Caxias - Quem deseja aumentar a família com um companheiro de quatro patas tem um encontro marcado no Caxias Shopping neste sábado, 25 de julho. O empreendimento promove mais uma edição da campanha Adote um Pet, ação que incentiva a adoção responsável e oferece uma nova oportunidade para cães e gatos resgatados.

Realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, a iniciativa acontece das 10h às 14h, no corredor da Renner. Durante o evento, o público poderá conhecer os animais disponíveis para adoção, conversar com a equipe responsável e receber orientações sobre os cuidados necessários para garantir uma adaptação segura e saudável ao novo lar.

Os pets participantes da campanha são resgatados e entregues aos novos tutores vacinados e castrados, reforçando o compromisso da ação com o bem-estar animal e a posse responsável.

Promovida regularmente pelo Caxias Shopping, a campanha já ajudou dezenas de cães e gatos a encontrarem uma família. Além de incentivar a adoção, a iniciativa busca conscientizar o público sobre a importância do cuidado contínuo com os animais e da redução do abandono.

A participação é gratuita. Para adotar um pet, os interessados passam por uma entrevista realizada pela equipe da ONG, que avalia as condições para uma adoção responsável.

Serviço

Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping

Data: 25 de julho (sábado)

Horário: Das 10h às 14h

Local: Corredor da Renner

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ.

Entrada: Gratuita