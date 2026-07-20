Duque de Caxias - Quem deseja aumentar a família com um companheiro de quatro patas tem um encontro marcado no Caxias Shopping neste sábado, 25 de julho. O empreendimento promove mais uma edição da campanha Adote um Pet, ação que incentiva a adoção responsável e oferece uma nova oportunidade para cães e gatos resgatados.
Realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, a iniciativa acontece das 10h às 14h, no corredor da Renner. Durante o evento, o público poderá conhecer os animais disponíveis para adoção, conversar com a equipe responsável e receber orientações sobre os cuidados necessários para garantir uma adaptação segura e saudável ao novo lar.
Os pets participantes da campanha são resgatados e entregues aos novos tutores vacinados e castrados, reforçando o compromisso da ação com o bem-estar animal e a posse responsável.
Promovida regularmente pelo Caxias Shopping, a campanha já ajudou dezenas de cães e gatos a encontrarem uma família. Além de incentivar a adoção, a iniciativa busca conscientizar o público sobre a importância do cuidado contínuo com os animais e da redução do abandono.
A participação é gratuita. Para adotar um pet, os interessados passam por uma entrevista realizada pela equipe da ONG, que avalia as condições para uma adoção responsável.
Serviço Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping Data: 25 de julho (sábado) Horário: Das 10h às 14h Local: Corredor da Renner Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ. Entrada: Gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.