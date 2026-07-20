Centros de Cidadania LGBTI+ ganham destaque em cerimônia do Conselho Estadual - Divulgação/Assessoria de imprensa

Centros de Cidadania LGBTI+ ganham destaque em cerimônia do Conselho EstadualDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 20/07/2026 18:51

Duque de Caxias - A coordenadora do Centro de Cidadania LGBTI+ Baixada I em Caxias, Sharlene Rosa, foi um dos destaques da cerimônia de posse dos novos conselheiros e conselheiras do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+ (CEDPLGBTI-RJ) para o mandato 2026–2028. Representando os Centros de Cidadania LGBTI+ do Estado do Rio de Janeiro, ela reforçou a importância desses equipamentos públicos na promoção da cidadania, da inclusão e da garantia dos direitos da população LGBTI+.

Promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, a solenidade reuniu representantes do poder público e da sociedade civil, marcando o início de um novo ciclo de atuação do Conselho Estadual, órgão responsável por contribuir para a formulação, o acompanhamento e a fiscalização das políticas públicas voltadas à população LGBTI+.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio Pimentel; do superintendente de Políticas LGBTI+ do Estado do Rio de Janeiro e integrante do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+, Ernane Alexandre; do integrante do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e também do Conselho Estadual, Cláudio Nascimento; além dos conselheiros estaduais Patrícia Esteves e Leonardo Peçanha.

Durante a cerimônia, Sharlene Rosa representou oficialmente os Centros de Cidadania LGBTI+ do Estado, destacando o trabalho desenvolvido pelas unidades no acolhimento, orientação, assistência e encaminhamento da população LGBTI+ para os serviços públicos. Em sua participação, ressaltou que os Centros exercem um papel essencial na promoção da cidadania, no enfrentamento à discriminação e à violência, além de atuarem na ampliação do acesso a direitos fundamentais.

A coordenadora também enfatizou que o fortalecimento dos Centros de Cidadania e do Conselho Estadual representa um avanço importante para a consolidação de políticas públicas construídas de forma participativa, garantindo maior diálogo entre governo e sociedade civil e ampliando a proteção dos direitos humanos da população LGBTI+ em todo o estado.

O Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+ é um espaço permanente de participação social que reúne representantes governamentais e da sociedade civil para discutir, propor, acompanhar e fiscalizar ações voltadas à promoção da igualdade, ao combate à discriminação e à defesa da diversidade.

Com mandato até 2028, os novos conselheiros iniciam seus trabalhos com o compromisso de fortalecer políticas públicas que assegurem dignidade, respeito, inclusão social e igualdade de oportunidades, contribuindo para a construção de um Estado do Rio de Janeiro cada vez mais democrático, plural e comprometido com os direitos humanos.

A cerimônia simbolizou o compromisso coletivo de seguir ampliando a participação social e consolidando ações que promovam uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa, reafirmando a importância do diálogo permanente entre o poder público e os movimentos sociais na defesa dos direitos da população LGBTI+.