Duque de Caxias realiza simpósio sobre lei de aprendizagem - Divulgação/Prefeitura Duque de Caxias

Duque de Caxias realiza simpósio sobre lei de aprendizagemDivulgação/Prefeitura Duque de Caxias

Publicado 21/07/2026 15:43 | Atualizado 21/07/2026 15:44

Duque de Caxias - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Duque de Caxias realizou o II Simpósio da Lei da Aprendizagem, reunindo Ihg e integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente.



O encontro teve como objetivo promover o debate sobre a importância da aprendizagem profissional como instrumento de garantia de direitos, de inclusão social e de desenvolvimento de adolescentes e jovens. A programação contou com palestras sobre a legislação e sua aplicação, além de depoimentos de jovens aprendizes, que compartilharam suas trajetórias e destacaram como o acesso às oportunidades de qualificação e ao acompanhamento adequado pode transformar vidas e ampliar perspectivas para o futuro.

A Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000) é uma importante política pública voltada à inserção protegida de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. A legislação estabelece a contratação de aprendizes por empresas de médio e grande portes, garantindo formação técnico-profissional, direitos trabalhistas e acesso à educação, contribuindo para a qualificação profissional, a inclusão social e o fortalecimento da cidadania.