Jane Reis é confirmada como canditada à vice-governadora na chapa de Paes - Divulgação/Assessoria de imprensa

Jane Reis é confirmada como canditada à vice-governadora na chapa de PaesDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 21/07/2026 07:52

Duque de Caxias - O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, nesta segunda-feira (20/07), a candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado do Rio de Janeiro. Na convenção realizada na sede do PSD, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, também foi confirmado o nome de Jane Reis como candidata à vice-governadora (MDB). Ela é irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB, Washington Reis.

Logo após a cerimônia, Jane e Paes foram até uma reunião política no bairro de Saracuruna, terceiro distrito de Duque de Caxias. Centenas de pessoas participaram do ato, que ocorreu no tradicional clube da região, o Rosário de Saracuruna.

Jane Reis é confirmada como canditada à vice-governadora na chapa de Paes Divulgação/Assessoria de imprensa

“É uma honra muito grande fazer parte desse grande projeto. É um momento histórico e marcante: o projeto de resgate do Rio de Janeiro. Essa nossa aliança é um compromisso desse governo com todas as mulheres, com a Baixada Fluminense, com o interior, com os 92 municípios do estado do Rio. Vamos mostrar que nós temos o único nome capaz de fazer as mudanças de verdade que o estado do Rio precisa. Juntos, faremos o melhor e maior governo do estado do Rio”, disse Jane Reis.

As convenções partidárias integram o calendário oficial da Justiça Eleitoral e são utilizadas para o lançamento dos candidatos. Após sua realização, os partidos fazem o registro da candidatura na Justiça Eleitoral, tornando-o elegível para as eleições em outubro.

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Pelo calendário da Justiça Eleitoral, os partidos podem realizar as convenções entre 20 de julho e 5 de agosto. Os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto. Pelo calendário da Justiça Eleitoral, os partidos podem realizar as convenções entre 20 de julho e 5 de agosto. Os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto.