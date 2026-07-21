Prefeitura de Caxias entrega três novas clínicas da família - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega três novas clínicas da famíliaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 21/07/2026 15:54

Duque de Caxias - Em mais uma ação para levar saúde a todos os bairros, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez a entrega, só no mês de julho, de mais três novas unidade de Atenção Primária: Clínica da Família Parque Fluminense - Antônio Granja (Rua Gen. Moreira Sampaio – segundo distrito); Clínica da Família da Figueira (Rodovia Washington Luís – segundo distrito); e Clínica da Família Senhor do Bonfim (Ao lado do Hospital Municipal Duque – primeiro distrito).



“A saúde em Duque de Caxias tem um caminho. E tudo começa na Clínica da Família. É, aqui, que o morador faz consultas com clínico geral e dentistas; toma vacinas; realiza exames; acompanha a saúde da família e, quando precisa, é encaminhado para outros serviços da nossa rede”, destacou o prefeito Netinho Reis.



“Nossas Clínicas da Família trabalham para garantir um atendimento humanizado, resolutivo e próximo da comunidade. Mais do que tratar doenças, a Atenção Primária cuida das pessoas, das famílias e do território, fortalecendo a qualidade de vida da população. Com a entrega das novas unidades, chegamos a 22 Clínicas inauguradas e já ultrapassamos 60% de cobertura de saúde da família do município. Cuidar da saúde é cuidar das pessoas. E é isso que a Atenção Primária faz, todos os dias, em Duque de Caxias”, declarou Carlos Rafael, subsecretário de Atenção Primária da SMSDC.