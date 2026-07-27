Museu do São Bento, em Caxias, recebe concurso de moda reciclávelReprodução/Site Prefeitura de Duque de Caxias
Os profissionais selecionados irão reconstruir uma peça de roupa usada que carregue uma história simbólica. A ideia é ressignificar o item e compartilhar o processo com o grupo em atividades que ocorrerão ao longo do mês de setembro. As melhores peças serão expostas na Sede Administrativa do MVSB, que está localizada na Rua Benjamin da Rocha Júnior, s/n – São Bento, Duque de Caxias – RJ, 25045-010.
Confira todas as etapas
ETAPA 1: Período de inscrição dos interessados, entre 22/07/2026 (quarta-feira) e 14/08/2026 (sexta-feira). As inscrições devem ser realizadas via formulário disponível neste link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoH6liQI3MDRGhbOFfkqCpdilHQiPQWP6xqkGn599O1N6wkw/viewform );
ETAPA 2: Os selecionados terão de 15/08/2026 (sábado) a 30/08/2026 (domingo) para reconstrução da peça;
ETAPA 3: As peças produzidas serão avaliadas por uma banca profissional no dia 31/08/2026 (segunda-feira). A avaliação ocorrerá na Sede Administrativa do MVSB;
ETAPA 4: Exposição das peças selecionadas na Sede Administrativa do MVSB entre 02/09/2026 (quarta-feira) e 30/09/2026 (quarta-feira). Neste período, ainda ocorrerão outras duas atividades no museu:
* 09/09/2026 (quarta-feira) – Oficina com os grupos Mãos de Carolina e Despertar Moda Consciente;
* 23/09/2026 (quarta-feira) – Roda de conversa com os profissionais selecionados sobre toda a experiência no projeto. No mesmo dia, Danielle Costa, representante do Fashion Revolution Brasil, realizará um workshop sobre resíduos têxteis.
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