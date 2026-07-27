Museu do São Bento, em Caxias, recebe concurso de moda reciclável - Reprodução/Site Prefeitura de Duque de Caxias

Museu do São Bento, em Caxias, recebe concurso de moda reciclávelReprodução/Site Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/07/2026 21:39

Duque de Caxias - O Fashion Revolution Brasil, em parceria com o Despertar Moda Consciente e o Museu Vivo do São Bento (MVSB), promoverá o projeto “Setembro de Segunda Mão: Ressignificando a Moda”. As inscrições vão até o dia 14 de agosto (sexta-feira). Podem se inscrever alunos, empreendedores, artistas e designers que atuam ou que estejam conectados com o universo da moda.



Os profissionais selecionados irão reconstruir uma peça de roupa usada que carregue uma história simbólica. A ideia é ressignificar o item e compartilhar o processo com o grupo em atividades que ocorrerão ao longo do mês de setembro. As melhores peças serão expostas na Sede Administrativa do MVSB, que está localizada na Rua Benjamin da Rocha Júnior, s/n – São Bento, Duque de Caxias – RJ, 25045-010.



Confira todas as etapas

ETAPA 1: Período de inscrição dos interessados, entre 22/07/2026 (quarta-feira) e 14/08/2026 (sexta-feira). As inscrições devem ser realizadas via formulário disponível neste link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoH6liQI3MDRGhbOFfkqCpdilHQiPQWP6xqkGn599O1N6wkw/viewform );

ETAPA 2: Os selecionados terão de 15/08/2026 (sábado) a 30/08/2026 (domingo) para reconstrução da peça;

ETAPA 3: As peças produzidas serão avaliadas por uma banca profissional no dia 31/08/2026 (segunda-feira). A avaliação ocorrerá na Sede Administrativa do MVSB;

ETAPA 4: Exposição das peças selecionadas na Sede Administrativa do MVSB entre 02/09/2026 (quarta-feira) e 30/09/2026 (quarta-feira). Neste período, ainda ocorrerão outras duas atividades no museu:

* 09/09/2026 (quarta-feira) – Oficina com os grupos Mãos de Carolina e Despertar Moda Consciente;

* 23/09/2026 (quarta-feira) – Roda de conversa com os profissionais selecionados sobre toda a experiência no projeto. No mesmo dia, Danielle Costa, representante do Fashion Revolution Brasil, realizará um workshop sobre resíduos têxteis.

Museu Vivo do São Bento

Baixada Fluminense. Foi criado, oficialmente, pelo Executivo Municipal em 3 de novembro de 2008 (Lei nº 2.224/08), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME), a partir da reivindicação dos profissionais da área e da Cultura caxiense. Museu Vivo do São Bento (MVSB) é um complexo museológico presente no 2ª distrito de Duque de Caxias, considerado o primeiro Ecomuseu de Percurso da. Foi criado, oficialmente, pelo Executivo Municipal em 3 de novembro de 2008 (Lei nº 2.224/08), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME), a partir da reivindicação dos profissionais da área e da Cultura caxiense.

Foi concebido baseado nos princípios da Museologia Social, portanto articula a defesa do patrimônio, a intervenção nas realidades social, ambiental, econômica e cultural do território e o envolvimento das comunidades locais, valorizando o sentimento de pertencimento. Desde 4 de junho de 2025, é gestado pela Secretaria Municipal de Cultura (Lei nº 3.512/25), com uma equipe vinculada à pasta.