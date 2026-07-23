Espetáculo infantil leva aventura espacial para Duque de Caxias - Divulgação/Assessoria de imprensa

Espetáculo infantil leva aventura espacial para Duque de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 23/07/2026 18:46

Duque de Caxias - Depois de passar por palcos da capital fluminense, o espetáculo infantil "Uma Viagem à Lua" desembarca em Duque de Caxias para uma apresentação especial no Teatro Firjan SESI Caxias, no dia 26 de julho (domingo), às 16h. A montagem convida crianças e suas famílias para uma divertida viagem pelo espaço, unindo teatro, música e muita imaginação.

Inspirada no fascínio pelas grandes explorações espaciais, como a recente missão Artemis II, a peça desperta a curiosidade das crianças sobre o universo por meio de uma narrativa lúdica, que valoriza a criatividade e o brincar.

Na história, Miguel, um menino de 8 anos, conhece um visitante vindo de Júpiter que muda de nome conforme a hora do dia. Juntos, eles recebem uma missão muito especial: levar alegria à Lua. Com objetos do cotidiano e muita imaginação, a dupla embarca em uma aventura que convida o público a sonhar e participar da jornada.

Com duração de aproximadamente 40 minutos e classificação livre, o espetáculo reúne teatro musical, teatro de sombras e música ao vivo para criar uma experiência que estimula a criatividade, fortalece os laços entre crianças e adultos e reforça valores como amizade, cooperação e empatia.

A dramaturgia e produção são assinadas por Larissa Lopes, com direção de cena de Marcello Caridade e direção musical de Stefano Bravo. O elenco conta com Camila Swan, Kaio Soares e Nick Meirelles. A iluminação e cenografia ficam por conta de Luma Wyzykowska, e o espetáculo tem o apoio cultural da Firjan/Sesi Caxias.

Serviço

Espetáculo: Uma Viagem à Lua

Data: 26 de julho (domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro Firjan SESI Caxias

Endereço: Rua Artur Neiva, 100 – Duque de Caxias (RJ)

Classificação: Livre

Duração: 40 minutos

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) - UMA VIAGEM À LUA- TEATRO FIRJAN SESI CAXIAS em Duque de Caxias - Sympla