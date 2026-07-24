Prefeitura de Caxias amplia investimentos em áreas de lazer e esporte - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias amplia investimentos em áreas de lazer e esporteDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/07/2026 17:23

Prefeitura de Caxias amplia investimentos em áreas de lazer e esporte Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

No dia 22 de julho, foi lançado o Complexo Esportivo de Parada Morabi, um importante equipamento público que oferecerá uma ampla estrutura para a prática esportiva e o lazer. O projeto contempla pista de caminhada, arborização, academia ao ar livre, quadras de futevôlei, campo de grama sintética, quadra X3, espaço infantil e diversos outros equipamentos destinados a atender crianças, jovens, adultos e idosos. A iniciativa faz parte do planejamento da administração municipal de ampliar os espaços destinados à prática de atividades físicas, ao convívio social e à ocupação saudável dos espaços públicos.



Outra importante entrega foi a reestruturação da Praça João Luiz do Rozário Escalfoni (Luquinha), localizada na Avenida Marquês de Barbacena, no bairro Capivari, nesta quinta-feira (23). O espaço passou por uma ampla revitalização, que incluiu a reforma do alambrado e do campo, adequação da rampa de acessibilidade, substituição dos bancos, manutenção de todos os equipamentos existentes e instalação de novos, recuperação do piso e urbanização completa do entorno. As intervenções proporcionam mais conforto, segurança e acessibilidade aos frequentadores, transformando a praça em um ambiente ainda mais acolhedor para o lazer das famílias e para a prática esportiva.

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Para o secretário municipal de Obras, Valber Januário, os investimentos representam mais do que melhorias na infraestrutura urbana.

“Cada obra entregue ou iniciada representa um compromisso com a qualidade de vida da nossa população. Estamos criando espaços que promovem saúde, integração social, lazer e inclusão. Nosso objetivo é que cada bairro tenha ambientes públicos bem cuidados, seguros e preparados para atender pessoas de todas as idades, fortalecendo a convivência comunitária e valorizando cada região da cidade”, destacou o secretário.

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