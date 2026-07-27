Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/07/2026 21:44

aparelhos auditivos a pacientes acompanhados pelo Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda.



e, pela primeira vez, a ação aconteceu na Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, reunindo 1.200 pacientes e seus acompanhantes, com a entrega de 2.400 aparelhos auditivos. Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu mais uma entrega dea pacientes acompanhados pelo Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda. Esta é a segunda entrega realizada em 2026 e, pela primeira vez, a ação aconteceu na Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, reunindo 1.200 pacientes e seus acompanhantes, com a entrega de 2.400 aparelhos auditivos.

Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda já atendeu mais de 63 mil pacientes de diversos municípios do estado; realizou mais de 537 mil procedimentos; e entregou mais de 44 mil aparelhos auditivos, tornando-se referência no atendimento especializado. Somente nos anos de 2025 e 2026, foram 5.800 pacientes beneficiados com a entrega de onze mil, quinhentos e quarenta e oito aparelhos. Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda já atendeu mais de 63 mil pacientes de diversos municípios do estado; realizou mais de 537 mil procedimentos; e entregou mais de 44 mil aparelhos auditivos, tornando-se referência no atendimento especializado. Somente nos anos de 2025 e 2026, foram 5.800 pacientes beneficiados com a entrega de onze mil, quinhentos e quarenta e oito aparelhos.

“São mais de 1.200 pacientes beneficiados, aqui na Arena da Baixada, com a distribuição de 2.400 aparelhos auditivos. Um investimento que faz de Duque de Caxias uma referência em saúde auditiva e que garante mais inclusão, autonomia e qualidade de vida para quem precisa desse cuidado”, declarou a secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano.



A unidade de audiologia municipal é referência para pacientes de todo o estado e está instalada em espaço anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). No local, os pacientes têm acesso a exames, a tratamentos específicos, à terapia fonoaudiológica e a próteses. A unidade conta com profissionais que se comunicam perfeitamente em Libras, garantindo acolhimento e acessibilidade para quem precisa.

Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Os aparelhos auditivos entregues gratuitamente são equipamentos importados, produzidos por multinacionais reconhecidas mundialmente pela excelência em tecnologia. Os dispositivos contam com recursos avançados, como conectividade Bluetooth para celulares e outros dispositivos eletrônicos, sistemas inteligentes de adaptação sonora, tradutor de idiomas e sensores de detecção de quedas, oferecendo mais segurança, praticidade e independência aos usuários.



“Desde quando assumi a gestão do município, foram 5.800 pacientes beneficiados com a entrega de 11.548 aparelhos. Nossa meta é fechar dois anos de governo com a entrega de 20 mil aparelhos. Governar para quem mais precisa é a marca do nosso governo”, ressaltou o prefeito Netinho Reis.