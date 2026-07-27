Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivos

Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Esta é a segunda entrega realizada em 2026 e, pela primeira vez, a ação aconteceu na Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, reunindo 1.200 pacientes e seus acompanhantes, com a entrega de 2.400 aparelhos auditivos.
Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda já atendeu mais de 63 mil pacientes de diversos municípios do estado; realizou mais de 537 mil procedimentos; e entregou mais de 44 mil aparelhos auditivos, tornando-se referência no atendimento especializado. Somente nos anos de 2025 e 2026, foram 5.800 pacientes beneficiados com a entrega de onze mil, quinhentos e quarenta e oito aparelhos.
A unidade de audiologia municipal é referência para pacientes de todo o estado e está instalada em espaço anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). No local, os pacientes têm acesso a exames, a tratamentos específicos, à terapia fonoaudiológica e a próteses. A unidade conta com profissionais que se comunicam perfeitamente em Libras, garantindo acolhimento e acessibilidade para quem precisa.
“Desde quando assumi a gestão do município, foram 5.800 pacientes beneficiados com a entrega de 11.548 aparelhos. Nossa meta é fechar dois anos de governo com a entrega de 20 mil aparelhos. Governar para quem mais precisa é a marca do nosso governo”, ressaltou o prefeito Netinho Reis.
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