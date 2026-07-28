Vigilância eletrônica em Caxias ajuda na prisão de criminosos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Vigilância eletrônica em Caxias ajuda na prisão de criminososDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 28/07/2026 20:40

Duque de Caxias - O sistema de monitoramento Smart Duque contribuiu para mais duas prisões de pessoas procuradas pela Justiça. Somente neste ano, a vigilância eletrônica do município já auxiliou na captura de 30 pessoas, entre indivíduos flagrados cometendo crimes e foragidos da Justiça.

As prisões foram realizadas por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), após alertas emitidos pelas câmeras inteligentes do Smart Duque, equipadas com tecnologia de Inteligência Artificial (IA), reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Os dois homens possuíam mandados de prisão em aberto e foram encaminhados à 59ª DP (Duque de Caxias), onde tiveram a identidade confirmada e permaneceram presos à disposição da Justiça.

Vigilância eletrônica em Caxias ajuda na prisão de criminosos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Na segunda-feira (27/07), a Central de Monitoramento Smart Duque, responsável pela vigilância eletrônica dos quatro distritos do município, recebeu um alerta de reconhecimento facial, indicando a presença de um homem procurado pela Justiça. O suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia, foi localizado nas proximidades da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura da Praça do Relógio, no Centro de Duque de Caxias. Na segunda-feira (27/07), a Central de Monitoramento, responsável pela vigilância eletrônica dos quatro distritos do município, recebeu um alerta de reconhecimento facial, indicando a presença de um homem procurado pela Justiça. O suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia, foi localizado nas proximidades da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura da Praça do Relógio, no Centro de Duque de Caxias.

Após a confirmação da identidade e do mandado de prisão, policiais militares realizaram a abordagem e conduziram o homem à 59ª DP, onde o cumprimento da ordem judicial foi formalizado.



A outra prisão ocorreu na sexta-feira (24/07). As câmeras instaladas no calçadão da Praça do Relógio identificaram, por meio do reconhecimento facial, um foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Após a identificação, o deslocamento do suspeito passou a ser monitorado em tempo real pela Central.

programa Segurança Presente foram acionados e localizaram o homem nas proximidades de uma loja de roupas, próximo ao Banheiro Público Municipal, no Centro de Duque de Caxias.



Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, apresentando-se como seu irmão. No entanto, ao ser conduzido para a 59ª DP, a verdadeira identidade foi confirmada. Além do mandado de prisão por furto, foi constatado que ele possuía outras anotações criminais.



O Smart Duque integra a política de fortalecimento da segurança pública desenvolvida pela Prefeitura de Duque de Caxias, utilizando tecnologia para apoiar as forças de segurança na prevenção e na repressão à criminalidade, contribuindo para a rápida identificação de suspeitos e aumentando a sensação de segurança da população. Policiais militares doforam acionados e localizaram o homem nas proximidades de uma loja de roupas, próximo ao Banheiro Público Municipal, no Centro de Duque de Caxias.Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, apresentando-se como seu irmão. No entanto, ao ser conduzido para a 59ª DP, a verdadeira identidade foi confirmada. Além do mandado de prisão por furto, foi constatado que ele possuía outras anotações criminais.O Smart Duque integra a política de fortalecimento da segurança pública desenvolvida pela Prefeitura de Duque de Caxias, utilizando tecnologia para apoiar as forças de segurança na prevenção e na repressão à criminalidade, contribuindo para a rápida identificação de suspeitos e aumentando a sensação de segurança da população. A segurança pública de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro passou a atuar de forma integrada na vigilância eletrônica, com a implantação do Programa Muralha Digital.