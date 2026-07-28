Vigilância eletrônica em Caxias ajuda na prisão de criminosos

Vigilância eletrônica em Caxias ajuda na prisão de criminososDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Na segunda-feira (27/07), a Central de Monitoramento Smart Duque, responsável pela vigilância eletrônica dos quatro distritos do município, recebeu um alerta de reconhecimento facial, indicando a presença de um homem procurado pela Justiça. O suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia, foi localizado nas proximidades da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura da Praça do Relógio, no Centro de Duque de Caxias.
A outra prisão ocorreu na sexta-feira (24/07). As câmeras instaladas no calçadão da Praça do Relógio identificaram, por meio do reconhecimento facial, um foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Após a identificação, o deslocamento do suspeito passou a ser monitorado em tempo real pela Central.
Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, apresentando-se como seu irmão. No entanto, ao ser conduzido para a 59ª DP, a verdadeira identidade foi confirmada. Além do mandado de prisão por furto, foi constatado que ele possuía outras anotações criminais.
O Smart Duque integra a política de fortalecimento da segurança pública desenvolvida pela Prefeitura de Duque de Caxias, utilizando tecnologia para apoiar as forças de segurança na prevenção e na repressão à criminalidade, contribuindo para a rápida identificação de suspeitos e aumentando a sensação de segurança da população. A segurança pública de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro passou a atuar de forma integrada na vigilância eletrônica, com a implantação do Programa Muralha Digital.
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