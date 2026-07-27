Caxias Shopping Divulgação/Assessoria de imprensa
Para participar, basta realizar o cadastro no programa de benefícios do Caxias Shopping e cadastrar as notas fiscais das compras realizadas no aplicativo. Na ação Compre e Ganhe de Dia dos Pais, válida de 28 de julho a 9 de agosto, os participantes poderão receber um vinho argentino Cabernet conforme a categoria no programa: clientes Estrela 3 que cadastrarem R$ 250 em compras, Estrela 2 com R$ 300 e Estrela 1 com R$ 350 em notas fiscais.
Além disso, os participantes também poderão concorrer ao Sorteio de Dia dos Pais, que acontece de 28 de julho a 31 de agosto, com duas churrasqueiras como prêmio. Para participar do sorteio, é necessário cadastrar uma nota fiscal no aplicativo. A quantidade de números da sorte varia conforme a categoria: clientes Estrela 3 recebem 10 números da sorte, Estrela 2 recebem 5 e Estrela 1 recebe 1 número.
Com a iniciativa, o Caxias Shopping reforça o convite para que os clientes aproveitem as compras de Dia dos Pais e tenham acesso a vantagens exclusivas, transformando a data em uma oportunidade de celebrar, presentear e ainda concorrer a prêmios.
Serviço: Campanha de Dia dos Pais Caxias Shopping
Compre e Ganhe
Período: 28 de julho a 9 de agosto
Prêmio: vinho argentino Cabernet
Participação: cadastro das notas fiscais no aplicativo do Caxias Shopping.
Sorteio Dia dos Pais
Período: 28 de julho a 31 de agosto
Prêmio: duas churrasqueiras
Participação: cadastro de nota fiscal no aplicativo do Caxias Shopping.
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