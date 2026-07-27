Caxias Shopping - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias Shopping Divulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 27/07/2026 21:52

Duque de Caxias - O Caxias Shopping preparou uma campanha especial para celebrar o Dia dos Pais e convidar os clientes a aproveitarem benefícios exclusivos durante o período de compras. Entre os dias 28 de julho e 31 de agosto, os consumidores poderão participar de ações de compre e ganhe e sorteio de prêmios, com a oportunidade de concorrer a uma experiência especial para celebrar a data em família.



Para participar, basta realizar o cadastro no programa de benefícios do Caxias Shopping e cadastrar as notas fiscais das compras realizadas no aplicativo. Na ação Compre e Ganhe de Dia dos Pais, válida de 28 de julho a 9 de agosto, os participantes poderão receber um vinho argentino Cabernet conforme a categoria no programa: clientes Estrela 3 que cadastrarem R$ 250 em compras, Estrela 2 com R$ 300 e Estrela 1 com R$ 350 em notas fiscais.



Além disso, os participantes também poderão concorrer ao Sorteio de Dia dos Pais, que acontece de 28 de julho a 31 de agosto, com duas churrasqueiras como prêmio. Para participar do sorteio, é necessário cadastrar uma nota fiscal no aplicativo. A quantidade de números da sorte varia conforme a categoria: clientes Estrela 3 recebem 10 números da sorte, Estrela 2 recebem 5 e Estrela 1 recebe 1 número.



Com a iniciativa, o Caxias Shopping reforça o convite para que os clientes aproveitem as compras de Dia dos Pais e tenham acesso a vantagens exclusivas, transformando a data em uma oportunidade de celebrar, presentear e ainda concorrer a prêmios.



Serviço: Campanha de Dia dos Pais Caxias Shopping



Compre e Ganhe

Período: 28 de julho a 9 de agosto

Prêmio: vinho argentino Cabernet

Participação: cadastro das notas fiscais no aplicativo do Caxias Shopping.



Sorteio Dia dos Pais

Período: 28 de julho a 31 de agosto

Prêmio: duas churrasqueiras

Participação: cadastro de nota fiscal no aplicativo do Caxias Shopping.