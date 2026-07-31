Cursos gratuitos de tecnologia e inovação - Foto: Divulgação

Cursos gratuitos de tecnologia e inovaçãoFoto: Divulgação

Publicado 31/07/2026 13:23 | Atualizado 31/07/2026 13:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá abrirá, nos próximos dias, as inscrições para três cursos gratuitos do projeto AGORA (Ambiente Gerador de Oportunidades, Reflexão e Avanço), iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia que amplia o acesso da população ao conhecimento, à tecnologia e à inovação. O primeiro curso recebe inscrições a partir desta sexta-feira (31). Os outros dois terão inscrições abertas em 3 de agosto. As capacitações são gratuitas, on-line e voltadas ao desenvolvimento de competências em diferentes áreas do conhecimento.



O projeto AGORA reúne cursos, oficinas, workshops e outras atividades voltadas à qualificação profissional e ao desenvolvimento de novas habilidades. A iniciativa incentiva o aprendizado, a inovação e a participação cidadã, ampliando as oportunidades de formação gratuita para a população de Maricá.



"O AGORA nasceu para tornar o conhecimento mais acessível e democratizar a ciência e a tecnologia. Desenvolvemos uma metodologia própria, com cursos pensados a partir das demandas da população e oferecidos de forma gratuita. Nosso objetivo é criar oportunidades para que mais pessoas tenham acesso à formação, ampliem seus conhecimentos e estejam preparadas para os desafios do presente e do futuro", destacou a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves.



A secretária ressaltou ainda que as trilhas formativas foram estruturadas para atender diferentes perfis e áreas do conhecimento.



"As trilhas foram pensadas para promover desenvolvimento, cidadania, inclusão e transformação social. Quando ampliamos o acesso ao conhecimento, fortalecemos a participação da população e construímos uma sociedade mais crítica, inovadora e preparada para transformar a realidade", completou.