Cursos gratuitos de tecnologia e inovaçãoFoto: Divulgação
O projeto AGORA reúne cursos, oficinas, workshops e outras atividades voltadas à qualificação profissional e ao desenvolvimento de novas habilidades. A iniciativa incentiva o aprendizado, a inovação e a participação cidadã, ampliando as oportunidades de formação gratuita para a população de Maricá.
"O AGORA nasceu para tornar o conhecimento mais acessível e democratizar a ciência e a tecnologia. Desenvolvemos uma metodologia própria, com cursos pensados a partir das demandas da população e oferecidos de forma gratuita. Nosso objetivo é criar oportunidades para que mais pessoas tenham acesso à formação, ampliem seus conhecimentos e estejam preparadas para os desafios do presente e do futuro", destacou a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves.
A secretária ressaltou ainda que as trilhas formativas foram estruturadas para atender diferentes perfis e áreas do conhecimento.
"As trilhas foram pensadas para promover desenvolvimento, cidadania, inclusão e transformação social. Quando ampliamos o acesso ao conhecimento, fortalecemos a participação da população e construímos uma sociedade mais crítica, inovadora e preparada para transformar a realidade", completou.
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