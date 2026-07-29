Advoga Social em Maricá, dá suporte jurídico gratuito a quem precisa - Foto: Bernardo Gomes

Advoga Social em Maricá, dá suporte jurídico gratuito a quem precisaFoto: Bernardo Gomes

Publicado 29/07/2026 09:57





O serviço é destinado a moradores de Maricá com renda de até três salários mínimos. O acesso é feito pela plataforma

Maricá - A Prefeitura de Maricá ampliou o acesso da população à assistência jurídica com o programa Advoga Social, plataforma digital gratuita da Secretaria de Justiça e Cidadania, desenvolvida em parceria com a OAB-RJ e a OAB Maricá. A iniciativa conecta moradores a uma rede de 98 advogados credenciados, oferecendo atendimento on-line 24 horas por dia.O serviço é destinado a moradores de Maricá com renda de até três salários mínimos. O acesso é feito pela plataforma https://advoga.marica.rj.gov.br . na qual o cidadão realiza um cadastro, descreve a situação, anexa a documentação necessária e acompanha todas as etapas do atendimento diretamente pelo sistema. Após a análise da equipe, o caso é encaminhado a um advogado especializado na área correspondente.

"O Advoga Social é a ponte que leva a Justiça a quem mais precisa, promovendo acesso à cidadania e à defesa de direitos. Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais essa política pública para que nenhum morador deixe de buscar seus direitos por falta de orientação ou de condições financeiras", destacou o secretário de Justiça e Cidadania, Eduardo Carlos.

Veja quando a prefeitura de Maricá lançou o Advoga Social, e conheça mais o programa: https://odia.ig.com.br/marica/2026/01/7197400-prefeitura-de-marica-lanca-advoga-social-programa-inedito-de-assistencia-juridica-gratuita-no-estado-do-rio.html

Atendimento em diferentes áreas



O Advoga Social oferece suporte em áreas como direito civil, direito de família, direito da mulher e fazenda pública, além de demandas na Justiça Federal, nos Juizados Especiais e casos relacionados à saúde, à previdência e à defesa do consumidor.



Um dos diferenciais do programa é o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Além da orientação jurídica, elas podem solicitar acolhimento emergencial e contar com o acompanhamento de um advogado durante o registro da ocorrência na delegacia.



A advogada Priscilla Vicente, integrante da primeira turma de profissionais do programa e ex-bolsista do Passaporte Universitário, ressaltou a importância da iniciativa.



"É muito gratificante fazer parte de um programa que amplia o acesso à Justiça para pessoas que não têm condições de arcar com honorários advocatícios. A plataforma é simples, intuitiva e facilita tanto o atendimento quanto o contato com o assistido, permitindo compreender cada caso de forma mais ágil e humanizada. Essa iniciativa, que nasceu em Maricá, pode servir de referência para outros municípios e contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos seus direitos", concluiu.