Maricá recebe a Liga Nacional de FutevôleiFoto: Tarcísio Lemos
Realizada pela Secretaria de Esportes, a etapa contará com seis partidas ao longo do dia. O espaço também terá área de preparação para os atletas das equipes participantes, como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Internacional, Santos, Bahia, Goiás, Atlético Mineiro, Vitória, Sport e Coritiba.
O Parque Nanci foi escolhido para sediar a primeira rodada da competição por contar com estrutura adequada para a realização de eventos esportivos de grande porte. O local possui quadras de areia oficiais, quadra poliesportiva, pista de atletismo, campo de futebol, playground e áreas de convivência, consolidando-se como uma das principais áreas de esporte e lazer do município.
O secretário de Esportes, Filipe Bittencourt, destacou a importância da realização do evento na cidade. “Receber a abertura da Liga Nacional de Futevôlei em Maricá demonstra a capacidade do município de sediar grandes competições esportivas. Além de incentivar a prática esportiva, o evento contribui para a movimentação econômica e fortalece a cidade como destino para a realização de eventos de diferentes modalidades”, ressaltou.
17h – Cruzeiro x São Paulo
18h – Botafogo x Internacional
19h – Vasco x Santos
20h – Atlético Mineiro x Vitória
21h – Coritiba x Sport
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