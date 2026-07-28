Maricá recebe a Liga Nacional de Futevôlei - Foto: Tarcísio Lemos

Maricá recebe a Liga Nacional de FutevôleiFoto: Tarcísio Lemos

Publicado 28/07/2026 09:38 | Atualizado 28/07/2026 09:38

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, acontece nesta sexta-feira (31), a partir das 16h, a rodada de abertura da Liga Nacional de Futevôlei 2026, na orla do Parque Nanci. A competição reúne 12 clubes em uma arena profissional montada especialmente para o evento, com transmissão ao vivo e entrada gratuita para o público.



Realizada pela Secretaria de Esportes, a etapa contará com seis partidas ao longo do dia. O espaço também terá área de preparação para os atletas das equipes participantes, como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Internacional, Santos, Bahia, Goiás, Atlético Mineiro, Vitória, Sport e Coritiba.



O Parque Nanci foi escolhido para sediar a primeira rodada da competição por contar com estrutura adequada para a realização de eventos esportivos de grande porte. O local possui quadras de areia oficiais, quadra poliesportiva, pista de atletismo, campo de futebol, playground e áreas de convivência, consolidando-se como uma das principais áreas de esporte e lazer do município.



O secretário de Esportes, Filipe Bittencourt, destacou a importância da realização do evento na cidade. “Receber a abertura da Liga Nacional de Futevôlei em Maricá demonstra a capacidade do município de sediar grandes competições esportivas. Além de incentivar a prática esportiva, o evento contribui para a movimentação econômica e fortalece a cidade como destino para a realização de eventos de diferentes modalidades”, ressaltou.

Veja como vai ser a 1ª rodada:

16h – Bahia x Goiás

17h – Cruzeiro x São Paulo

18h – Botafogo x Internacional

19h – Vasco x Santos

20h – Atlético Mineiro x Vitória

21h – Coritiba x Sport