Ação do TecDados na Praça Orlando de Barros Pimentel - Foto: Clarildo Menezes

Ação do TecDados na Praça Orlando de Barros PimentelFoto: Clarildo Menezes

Publicado 28/07/2026 09:30 | Atualizado 28/07/2026 09:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou, nesta segunda-feira (27), mais uma ação integrada de Mapeamento de Pessoas com Deficiência (TecDados), na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A iniciativa, que segue até sábado (1º/08), é realizada pelas secretarias de Pessoa com Deficiência e Inclusão e de Ciência e Tecnologia. O objetivo é ampliar o levantamento de dados sobre a população com deficiência no município, fortalecendo a elaboração de políticas públicas cada vez mais inclusivas e acessíveis.

Durante a semana, além do cadastramento do TecDados, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos oferecidos por secretarias municipais e outros órgãos públicos. A iniciativa busca concentrar, em um único local, atendimentos, orientações e serviços, facilitando o acesso da população e promovendo cidadania e inclusão.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, no sábado e no domingo.

A secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves, destacou que a ação fortalece a construção de políticas públicas mais eficientes por meio da coleta de dados e da participação da população.



“O TecDados é uma ferramenta essencial para conhecermos melhor a realidade das pessoas com deficiência em Maricá. Com esse mapeamento, conseguimos produzir informações qualificadas que orientam o planejamento de ações mais inclusivas e acessíveis. Quanto maior a adesão, mais precisas serão as políticas públicas desenvolvidas para garantir direitos, inclusão e qualidade de vida”, afirmou.

O mapeamento permitirá reunir informações que contribuirão para a elaboração de indicadores sobre a população com deficiência em Maricá. Os dados servirão de base para o planejamento e o aprimoramento de políticas públicas voltadas à inclusão, à acessibilidade e à garantia de direitos, ampliando a participação das pessoas com deficiência nas ações desenvolvidas pelo município.

"Esse trabalho contribui para melhorar a acessibilidade e a infraestrutura da cidade, a partir da identificação das necessidades das pessoas com deficiência que vivem em Maricá, seja ela intelectual, física, motora ou de qualquer outra natureza", destacou Matheus Gil, aluno do Passaporte Universitário.

Programação da semana:

28/07 – Secretaria de Saúde; Secretaria de Justiça e Cidadania; Secretaria de Bem-Estar Animal; Secretaria de Trânsito

29/07 – Secretaria de Saúde; Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade; Secretaria Ciência e Tecnologia; Secretaria de Trânsito

30/07 – Secretaria de Justiça e Cidadania; Secretaria de Defesa do Consumidor; Secretaria de Trabalho e Emprego; Secretaria de Bem-Estar Animal

31/07 – Secretaria Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres; Secretaria de Defesa do Consumidor; Secretaria Saúde; Secretaria de Pesca

1º/08 – Secretaria Bem-Estar Animal; Secretaria de Defesa do Consumidor; Feira das Mães Atípicas

2/08 – Não terá serviços, apenas as coletas para o mapeamento