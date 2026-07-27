10 Edição Maricá Moto Fest - Foto: Bernardo Gomes

10 Edição Maricá Moto FestFoto: Bernardo Gomes

Publicado 27/07/2026 11:09 | Atualizado 27/07/2026 11:09

Maricá - A 10ª edição do Maricá Moto Fest foi encerrada neste domingo (26), na orla de Itaipuaçu, com o show da banda Blitz, uma das apresentações mais esperadas pelo público. O evento, apoiado pela Prefeitura de Maricá, teve início na quinta-feira (23) e contou com shows variados para os visitantes.

“Recebemos um grande público de Maricá, de outras cidades da região e também visitantes internacionais, consolidando o evento como um importante atrativo turístico. Isso movimenta a economia local e leva momentos especiais para moradores e turistas”, afirmou Julia Britto, secretária de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.

O sucesso de público e de estrutura também foi destacado pelos frequentadores da festa, como Wagner Coutinho, que foi ao evento acompanhado da esposa e de amigos. “O evento estava muito organizado, com um ambiente familiar e, ao mesmo tempo, repleto de rock. Curti a programação musical, que agitou a galera, e também aproveitei para interagir com outros participantes”, ressaltou.

A noite de encerramento do festival, apoiado pela Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno e pelas companhias de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e de Cultura e Turismo de Maricá (Maré), também contou com apresentações das bandas Onvecna e Thunderock, que animaram o público.