10 Edição Maricá Moto FestFoto: Bernardo Gomes
Maricá encerra 10ª edição do Moto Fest com show da banda Blitz
Festival impulsionou a economia local e celebrou a cultura sobre duas rodas em quatro dias de programação na orla de Itaipuaçu
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Agressor de mulher é preso em flagrante por descumprir medida protetiva em Maricá
O acusado foi localizado em um restaurante no bairro da Divinéia após ameaçar a vítima e descumprir decisão judicial
Dono de ferro-velho clandestino é preso em flagrante por receptação de fios de cobre em Maricá
Polícia Civil apreendeu mais de 30 quilos de fiação de cobre e o comerciante admitiu comprar material de suspeitos de furtos na cidade
Maricá eleva índice de alfabetização e supera média do Brasil
Rede municipal atinge 68% de crianças alfabetizadas na idade certa, segundo o Avalia RJ 2026
Maricá promove 3ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva
O evento acontece no próximo sábado e domingo na Orla de Bambuí, com competição, circuito infantil, atrações culturais e atividades para toda a família
Suspeito de tentar matar a companheira é preso pela Polícia Civil em Maricá
Investigado por homicídio qualificado foi localizado por agentes da 132ª DP de Arraial do Cabo após trabalho de inteligência
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