Atividade na Casa da Terceira Idade de Ponta NegraFoto: Katito Carvalho
O secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo Ribeiro, destacou a importância de levar acolhimento para a unidade. “Foi um momento essencial para celebrar a pessoa idosa, fortalecer os vínculos e promover qualidade de vida por meio da convivência e da cultura”, afirmou.
A artesã Sônia Regina da Costa, de 63 anos, participa das ações na unidade desde a inauguração e aprovou a festa. “A Casa da Terceira Idade foi uma das melhores coisas que surgiram no bairro. O evento foi maravilhoso e todos participaram ativamente”, pontuou.
Rosângela Quintanilha, de 70 anos, ressaltou o impacto das ações no local para a sua rotina. “Antes, eu não fazia nenhuma atividade física. Agora, com a Casa da Terceira Idade, participo de várias ações e estou adorando. Só tenho a agradecer”, concluiu.
Em Maricá, os idosos contam com ações contínuas de incentivo ao bem-estar e ao envelhecimento ativo nas Casas da Terceira Idade, que oferecem atividades gratuitas como alongamento, hidroginástica, dança, artesanato, canto e encontros de convivência. A rede possui polos nos bairros Centro, Itaipuaçu, Bambuí, Inoã, Ponta Negra, Guaratiba e Santa Paula. Para participar e ter acesso aos serviços, os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na unidade mais próxima de sua residência.
Centro: Rua Clímaco Pereira, 269
Bambuí: Rua 38, Lote 20, Quadra 50
Inoã: Rua 04, Quadra 15, Lote 16B
Itaipuaçu: Rua General Emir (antiga Rua 10), Jardim Atlântico
Santa Paula: Rua E, 867, Setor B (Condomínio Santa Paula)
Ponta Negra: Rua Pedro Souza Filho, 197
Guaratiba: Rua Quatro, Lote 12, Quadra 18
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