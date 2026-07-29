Atividade na Casa da Terceira Idade de Ponta Negra - Foto: Katito Carvalho

Atividade na Casa da Terceira Idade de Ponta NegraFoto: Katito Carvalho

Publicado 29/07/2026 18:15 | Atualizado 29/07/2026 18:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu, nesta quarta-feira (29), o primeiro arraiá julino da Casa da Terceira Idade de Ponta Negra. A iniciativa da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade reuniu cerca de 200 participantes para uma tarde de atividades que estimulam a integração e o envelhecimento ativo.



O secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo Ribeiro, destacou a importância de levar acolhimento para a unidade. “Foi um momento essencial para celebrar a pessoa idosa, fortalecer os vínculos e promover qualidade de vida por meio da convivência e da cultura”, afirmou.



A artesã Sônia Regina da Costa, de 63 anos, participa das ações na unidade desde a inauguração e aprovou a festa. “A Casa da Terceira Idade foi uma das melhores coisas que surgiram no bairro. O evento foi maravilhoso e todos participaram ativamente”, pontuou.



Rosângela Quintanilha, de 70 anos, ressaltou o impacto das ações no local para a sua rotina. “Antes, eu não fazia nenhuma atividade física. Agora, com a Casa da Terceira Idade, participo de várias ações e estou adorando. Só tenho a agradecer”, concluiu.



Em Maricá, os idosos contam com ações contínuas de incentivo ao bem-estar e ao envelhecimento ativo nas Casas da Terceira Idade, que oferecem atividades gratuitas como alongamento, hidroginástica, dança, artesanato, canto e encontros de convivência. A rede possui polos nos bairros Centro, Itaipuaçu, Bambuí, Inoã, Ponta Negra, Guaratiba e Santa Paula. Para participar e ter acesso aos serviços, os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na unidade mais próxima de sua residência.



Saiba mais sobre as atividades das Casas da Terceira Idade na politica pública do município: https://odia.ig.com.br/marica/2026/02/7203660-politica-publica-de-marica-promove-envelhecimento-ativo-e-geracao-de-renda.html

Veja os endereços das Casas da Terceira Idade:



Centro: Rua Clímaco Pereira, 269

Bambuí: Rua 38, Lote 20, Quadra 50

Inoã: Rua 04, Quadra 15, Lote 16B

Itaipuaçu: Rua General Emir (antiga Rua 10), Jardim Atlântico

Santa Paula: Rua E, 867, Setor B (Condomínio Santa Paula)

Ponta Negra: Rua Pedro Souza Filho, 197

Guaratiba: Rua Quatro, Lote 12, Quadra 18