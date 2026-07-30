Preso em ação conjunta - Foto: Reproduçao Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Preso em ação conjuntaFoto: Reproduçao Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 30/07/2026 12:24

Maricá - Uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar realizada na manhã desta quarta-feira (29), na comunidade da Estação, em Ponta Negra, terminou com a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de munições. A ação tinha como principal objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva contra o apontado chefe do tráfico da localidade, que conseguiu fugir durante o confronto.



Coordenada pelo Setor de Inteligência da 82ª DP (Maricá), em conjunto com policiais da 6ª Companhia do 12º BPM (PATAMO), a operação foi deflagrada para localizar Felipe Fries da Silva, investigado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio qualificado, praticados em 2025.



Segundo informações, ao entrarem na comunidade, as equipes foram recebidas a tiros por criminosos armados. Houve confronto, mas os suspeitos conseguiram escapar por becos e servidões da favela.



Durante as buscas em um imóvel apontado como esconderijo da organização criminosa, os agentes prenderam em flagrante Caio Cesar Pereira Bispo, de 40 anos, que estava no barraco utilizado pelo principal alvo da investigação. No local, foram apreendidas quatro munições intactas dos calibres 32 e 38, 34 frascos contendo “cheirinho da loló” (lança-perfume), além de equipamentos táticos, como capa de colete balístico camuflada, roupas camufladas e coldres.



De acordo com as investigações, Caio Cesar já possui antecedentes criminais e era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na Favela da Estação, além de responder por tentativa de homicídio contra um policial militar na região.



No decorrer das diligências, já fora da comunidade, os policiais também localizaram uma câmera de monitoramento clandestina instalada pelo crime organizado para acompanhar a movimentação das forças de segurança em Ponta Negra. Uma motocicleta cinza, utilizada na fuga do principal alvo da operação, também foi apreendida. O proprietário do veículo será investigado em procedimento separado para apurar sua eventual participação.



Caio Cesar Pereira Bispo foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Ele permaneceu preso na 82ª DP e será encaminhado ao sistema prisional.



As investigações continuam para localizar e prender Felipe Fries da Silva, que permanece foragido, além de identificar e capturar outros integrantes da organização criminosa que atua na comunidade.

A nossa reportagem tentou contato com a defesa do preso, porém não tivemos retorno, até a publicação desta matéria.