De acordo com o comando 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), as equipes também atuam na desobstrução de vias públicas, na recuperação de veículos roubados e na identificação de possíveis locais utilizados para desmanche de automóveis.
Na comunidade César Maia, um criminoso foi preso por tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam rádio transmissor, roupa camuflada e farta quantidade de drogas.
A ação mobiliza equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com apoio do Corpo de Bombeiros, que disponibilizou equipes de atendimento pré-hospitalar para garantir o pronto socorro em caso de necessidade.
Segundo a PM, todas as medidas de mitigação de riscos foram adotadas antes do início da operação, com comunicação prévia aos setores de Saúde, Educação e Transporte. "O efetivo recebeu orientações sobre protocolos operacionais, preservação de locais de ocorrência, respeito à legislação vigente e emprego de técnicas voltadas à proteção da população e dos policiais militares", disse em comunicado.
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