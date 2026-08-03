PMs atuam para combater disputas territoriais entre facçõesDivulgação/PMERJ

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (3), uma operação nas seguintes comunidades da Zona Sudoeste: César Maia, Coroado, Palmares, Fontela e Mont Serrat, em Vargem Pequena; Pombo Sem Asa, Canal, Cascatinha, Taboinhas, em Varge Grande; e Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. O principal objetivo é reprimir a atuação de criminosos envolvidos nos recentes confrontos motivados por disputas territoriais entre facções na região.
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De acordo com o comando 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), as equipes também atuam na desobstrução de vias públicas, na recuperação de veículos roubados e na identificação de possíveis locais utilizados para desmanche de automóveis.
Na comunidade César Maia, um criminoso foi preso por tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam rádio transmissor, roupa camuflada e farta quantidade de drogas. 

A ação mobiliza equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com apoio do Corpo de Bombeiros, que disponibilizou equipes de atendimento pré-hospitalar para garantir o pronto socorro em caso de necessidade.

Segundo a PM, todas as medidas de mitigação de riscos foram adotadas antes do início da operação, com comunicação prévia aos setores de Saúde, Educação e Transporte. "O efetivo recebeu orientações sobre protocolos operacionais, preservação de locais de ocorrência, respeito à legislação vigente e emprego de técnicas voltadas à proteção da população e dos policiais militares", disse em comunicado.

Esse é o segundo dia seguido de operação na Zona Sudoeste. No domingo (2), agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) atuaram nas comunidades César Maia e Coroado. Ao todo, as equipes apreenderam uma pistola, munições, rádios e drogas, mas não houve registro de prisões. 
A região se transformou em um dos principais palcos da disputa entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, impondo uma rotina de medo a moradores e comerciantes. 