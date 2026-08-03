PMs atuam para combater disputas territoriais entre facções - Divulgação/PMERJ

PMs atuam para combater disputas territoriais entre facçõesDivulgação/PMERJ

Publicado 03/08/2026 06:58

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (3), uma operação nas seguintes comunidades da Zona Sudoeste: César Maia, Coroado, Palmares, Fontela e Mont Serrat, em Vargem Pequena; Pombo Sem Asa, Canal, Cascatinha, Taboinhas, em Varge Grande; e Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. O principal objetivo é reprimir a atuação de criminosos envolvidos nos recentes confrontos motivados por disputas territoriais entre facções na região.

De acordo com o comando 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), as equipes também atuam na desobstrução de vias públicas, na recuperação de veículos roubados e na identificação de possíveis locais utilizados para desmanche de automóveis.





A ação mobiliza equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com apoio do Corpo de Bombeiros, que disponibilizou equipes de atendimento pré-hospitalar para garantir o pronto socorro em caso de necessidade.



Segundo a PM, todas as medidas de mitigação de riscos foram adotadas antes do início da operação, com comunicação prévia aos setores de Saúde, Educação e Transporte. "O efetivo recebeu orientações sobre protocolos operacionais, preservação de locais de ocorrência, respeito à legislação vigente e emprego de técnicas voltadas à proteção da população e dos policiais militares", disse em comunicado.



Esse é o segundo dia seguido de operação na Zona Sudoeste. No domingo (2), Na comunidade César Maia, um criminoso foi preso por tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam rádio transmissor, roupa camuflada e farta quantidade de drogas.A ação mobiliza equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com apoio do Corpo de Bombeiros, que disponibilizou equipes de atendimento pré-hospitalar para garantir o pronto socorro em caso de necessidade.Segundo a PM, todas as medidas de mitigação de riscos foram adotadas antes do início da operação, com comunicação prévia aos setores de Saúde, Educação e Transporte. "O efetivo recebeu orientações sobre protocolos operacionais, preservação de locais de ocorrência, respeito à legislação vigente e emprego de técnicas voltadas à proteção da população e dos policiais militares", disse em comunicado.Esse é o segundo dia seguido de operação na Zona Sudoeste. No domingo (2), agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) atuaram nas comunidades César Maia e Coroado. Ao todo, as equipes apreenderam uma pistola, munições, rádios e drogas, mas não houve registro de prisões.

A região se transformou em um dos principais palcos da disputa entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, impondo uma rotina de medo a moradores e comerciantes.