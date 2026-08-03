Nick Frazão tem mais de 100 mil seguidores no Instagram - Reprodução / Redes Sociais

Nick Frazão tem mais de 100 mil seguidores no InstagramReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/08/2026 11:38

Rio - A influencer Nicolly Evangelista do Carmo, conhecida como Nick Frazão, de 34 anos, foi presa, nesta segunda-feira (3) , suspeita de roubar um cordão de ouro avaliado em aproximadamente R$ 14 mil. Segundo as investigações, o crime aconteceu depois da contratação de um programa sexual, em São Cristóvão, na Zona Norte.

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De acordo com a 17ª DP (São Cristóvão), a vítima contratou o serviço na região da Rua Ceará, na Vila Mimosa. Depois, foi atraída para dentro de um carro, modelo Hyundai Creta, onde desistiu do programa, pois percebeu uma situação diferente da inicialmente apresentada.

Após a desistência, a suspeita teria agredido o cliente, roubado seu cordão e o lançado ao solo enquanto fugia com o automóvel.

Durante a investigação, a vítima reconheceu formalmente a investigada, por reconhecimento fotográfico, e identificou seu perfil nas redes sociais. A 17ª DP pediu a prisão temporária da influenciadora, decretada no último sábado (1º).

Nesta segunda, agentes da distrital, com apoio de policiais da 28ª DP (Praça Seca) e da 44ª DP (Paciência), localizaram Nicolly em uma residência de alto padrão, em Paciência, na Zona Oeste. As equipes também encontraram um veículo que possui as mesmas características do utilizado no roubo.

Influenciadora Nick Frazão, que tem mais de 100 mil seguidores, é presa por suspeita de roubo



Crédito: Divulgação / Polícia Civil pic.twitter.com/Rc5MZxD96j — Jornal O Dia (@jornalodia) August 3, 2026

No decorrer das buscas, foram apreendidos um bastão de beisebol temático da Barbie, um bastão retrátil, um spray de pimenta e uma faca, objetos que estavam dentro do carro.

As investigações seguem em andamento para apurar a eventual participação da influenciadora em outros crimes patrimoniais.

Histórico criminal

A apuração sobre o caso revelou semelhanças com outro procedimento analisado pela 17ª DP, no qual a influencer já havia sido apontada como autora de crimes praticados na região da Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, usando um automóvel com as mesmas características.

Em 2014, Nicolly foi presa por suspeita de assaltar turistas na Lapa, na região central do Rio. Na época, ela era investigada por integrar uma quadrilha de travestis.

Nick Frazão mantém forte presença nas redes sociais, onde tem mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela já postou fotos de viagens pelo Brasil, França, Inglaterra, Dubai e Maldivas. Nicolly também apresenta um podcast.

A reportagem pediu um posicionamento através do perfil nas redes sociais, mas ainda não teve retorno. A defesa da influencer não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.