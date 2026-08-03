Polícia Civil e Corpo de Bombeiros encontraram corpo de Karine Braz de Souza no chão de uma loja em Santa Cruz, Zona Oeste - Reprodução / TV Globo

Polícia Civil e Corpo de Bombeiros encontraram corpo de Karine Braz de Souza no chão de uma loja em Santa Cruz, Zona OesteReprodução / TV Globo

Publicado 03/08/2026 11:08 | Atualizado 03/08/2026 14:48

Rio - A 1ª Vara Criminal realiza nesta segunda-feira (3), a partir das 14h30, a audiência de instrução no processo de Alberto Santana Eugênio. O réu, preso em dezembro de 2025 , é acusado de matar a mulher, Karine Braz de Souza, e concretar seu corpo no chão de uma loja em Santa Cruz, na Zona Oeste.

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De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, o processo trata de feminicídio, além de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. O caso tramita em segredo de justiça.

Relembre o caso

Karine estava desaparecida desde agosto do ano passado. O próprio acusado fez o registro de ocorrência, alegando não saber o que tinha acontecido com ela. Durante as investigações, no entanto, os agentes perceberam diversas contradições nos depoimentos dele.

Além disso, vizinhos suspeitaram quando o viram movimentando uma grande lixeira lacrada. Em um novo depoimento, Alberto confessou que assassinou a vítima, transportou e esquartejou seu cadáver e depois, o ocultou no chão da loja, que havia alugado recentemente.

Os policiais, então, compareceram ao local e, com o apoio do Corpo de Bombeiros, encontraram vestígios de sangue e os restos mortais de Karine. Ainda conforme as investigações, a relação entre os dois era conturbada há anos. Eles tiveram duas filhas. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no dia 19 de dezembro do ano passado.