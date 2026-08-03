Polícia Civil e Corpo de Bombeiros encontraram corpo de Karine Braz de Souza no chão de uma loja em Santa Cruz, Zona OesteReprodução / TV Globo
Acusado de matar e concretar mulher passa por audiência de instrução
Alberto Santana Eugênio será julgado por feminicídio, além de destruição, subtração ou ocultação de cadáver de Karine Braz de Souza
PM prende três suspeitos de integrar facção na Gardênia Azul
Ação apreendeu fuzil, pistola, drogas e um adolescente com mandado de busca e apreensão em aberto
Homem morre e outros dois ficam feridos em acidente na Zona Norte
Colisão entre carro e moto aconteceu na Rua São Luiz Gonzaga, entre os bairros Benfica e São Cristóvão
Obras para reforço de drenagem começam no Aterro do Flamengo
Investimento é de R$ 1,9 milhão, e a previsão é que a conclusão dos serviços ocorra até o fim deste semestre
Acidentes deixam vítimas morta e feridas na BR-101
Batidas ocorreram na altura de Silva Jardim, na Baixada Litorânea
Tolerância Zero: Área de abrangência do programa será ampliada
Terceira fase iniciará nesta quarta-feira (5) e chegará às ruas do entorno das praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Leme
Artefato lançado por drone deixa dois feridos em Cordovil
Vítimas trabalhavam na instalação de brinquedos para as crianças; Caso é investigado pela Polícia Civil
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