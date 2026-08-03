Ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Reprodução / Google Street View

Ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho)Reprodução / Google Street View

Publicado 03/08/2026 10:42

Rio - Um motorista de aplicativo foi rendido por um homem armado na madrugada deste domingo (2), em Bangu , e permaneceu sob ameaça até a Avenida Brasil, na altura de Deodoro, onde acabou sendo liberado. Em seguida, ele acionou a Polícia Militar . Os agentes apreenderam uma pistola, um bloqueador de sinal GPS e recuperaram um veículo roubado.

Segundo a Polícia Militar, a ação começou após o motorista informar que havia sido rendido pelo assaltante armado em Bangu. Com base nas características informadas pela vítima, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel em Irajá. A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Procurada, a Polícia Civil não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto.