Ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho)Reprodução / Google Street View

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Alexia Gomes
Rio - Um motorista de aplicativo foi rendido por um homem armado na madrugada deste domingo (2), em Bangu, e permaneceu sob ameaça até a Avenida Brasil, na altura de Deodoro, onde acabou sendo liberado. Em seguida, ele acionou a Polícia Militar. Os agentes apreenderam uma pistola, um bloqueador de sinal GPS e recuperaram um veículo roubado.
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Segundo a Polícia Militar, a ação começou após o motorista informar que havia sido rendido pelo assaltante armado em Bangu. Com base nas características informadas pela vítima, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel em Irajá. A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho).
Procurada, a Polícia Civil não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto.