Hervison Paulo Ferreira Galvão morreu após ser esfaqueado pelo vizinhoReprodução / Redes Sociais

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Justiça do Rio inicia, nesta segunda-feira (3), a audiência de instrução e julgamento de Cláudio Anderson Mariano, acusado de esfaquear e matar o vizinho Hervison Paulo Ferreira Galvão por uma dívida de R$ 25. Ele responde em liberdade pelo crime de homicídio qualificado.
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A sessão está marcada para as 18h na 1ª Vara Criminal, no Centro do Rio. O crime aconteceu em julho de 2025 no Conjunto Dom Jaime Câmara, em Padre Miguel, na Zona Oeste.

Na ocasião, um vídeo que circulava nas redes sociais mostrou a vítima ferida, no meio de uma rua da localidade, enquanto o suspeito deixava andando o local. De acordo com relatos, o autor se incomodou com Hervison cobrando a quantia e o golpeou com uma faca.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, mas morreu dois dias depois.