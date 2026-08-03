De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão caiu na área da churrasqueira do condomínioReprodução / Redes sociais
Balão de grande porte cai em condomínio na Taquara e provoca incêndio— Jornal O Dia (@jornalodia) August 3, 2026
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"O meu bloco é bem próximo da churrasqueira e da academia. O balão estava bem em cima do telhado da churrasqueira e da academia, e eles estavam todos ali em cima. O telhado da academia já estava com fumaça e fogo. E eles gritavam muito", contou.
"Eu estava falando com a minha mãe no telefone e, no começo, entendi que aqueles homens estavam tentando ajudar a tirar o balão. Ela mandou eu descer e, quando eu cheguei lá, parecia um hospício. Tinha morador com facão, enxada, com tudo. E esse pessoal que estava ali em cima não estava tentando ajudar. Eles eram da gangue do balão. Tinha cerca de 60 homens", relatou.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, no entanto, que não foi acionada para a ocorrência.
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