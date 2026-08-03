De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão caiu na área da churrasqueira do condomínio - Reprodução / Redes sociais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão caiu na área da churrasqueira do condomínioReprodução / Redes sociais

Publicado 03/08/2026 08:34

Rio - Um balão de grande porte caiu , na noite deste domingo (2), em um condomínio na Estrada do Meringuava, na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão caiu na área da churrasqueira do condomínio. Militares do 12º GBM (Jacarepaguá) foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que o fogo já havia sido apagado por populares.

Balão de grande porte cai em condomínio na Taquara e provoca incêndio



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Nas redes sociais, uma moradora contou que um grupo de homens invadiu o condomínio para recuperar o balão.



"O meu bloco é bem próximo da churrasqueira e da academia. O balão estava bem em cima do telhado da churrasqueira e da academia, e eles estavam todos ali em cima. O telhado da academia já estava com fumaça e fogo. E eles gritavam muito", contou.



"Eu estava falando com a minha mãe no telefone e, no começo, entendi que aqueles homens estavam tentando ajudar a tirar o balão. Ela mandou eu descer e, quando eu cheguei lá, parecia um hospício. Tinha morador com facão, enxada, com tudo. E esse pessoal que estava ali em cima não estava tentando ajudar. Eles eram da gangue do balão. Tinha cerca de 60 homens", relatou.

"Chamamos a polícia. Vários moradores ligaram ao mesmo tempo, porém eles não vieram a tempo e, depois, responderam que, como os suspeitos haviam fugido, não havia mais motivo para ir. Parece até piada."



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, no entanto, que não foi acionada para a ocorrência.

Soltar balões é crime ambiental no Brasil. A prática é proibida por lei devido ao risco de incêndios em áreas urbanas e de vegetação, além de representar perigo para residências, redes elétricas, aeronaves e para a população. A legislação prevê pena de detenção e multa para quem fabricar, vender, transportar ou soltar.