Presos foram encaminhados a 12ªDP (Copacabana)Divulgação
As prisões foram realizadas por equipes da 12ª DP (Copacabana) em conjunto com a Polícia Militar. Segundo a especializada, por meio de cruzamento de dados de inteligência e análise minuciosa das imagens de câmeras de monitoramento, foi feito o rastreamento da movimentação de um grupo de cinco homens em quatro bicicletas elétricas, que deixaram a comunidade Pavão-Pavãozinho, por volta das 19h39 no dia do crime, e seguiram até a Rua Hilário de Gouveia, onde a viatura estava estacionada.
As imagens registraram o momento em que Juan aguardou a saída de uma van da Guarda Municipal e ateou fogo no veículo. Durante a fuga, ele ainda trocou de roupa para tentar dificultar sua identificação. No local, os policiais apreenderam uma garrafa com combustível, encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).
Com o avanço das investigações, os agentes localizaram e prenderam o autor do incêndio na última quinta-feira (30). Enquanto o comparsa, Alexsandro, foi preso no dia seguinte, na Praia de Copacabana, após depoimento de Juan.
Segundo o Juan, o grupo planejava novos ataques em resposta às operações de fiscalização da Seop contra o comércio irregular na orla.
Com o avanço das investigações, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de Fernando, que é considerado foragido. Ele possui extenso histórico criminal, com anotações por estelionato, falsificação de documento particular e receptação, registradas em 2021, quando foi preso em flagrante, além de desacato (2023) e lesão corporal (2024).
Juan, por sua vez, tem anotações desde a adolescência, por furto e roubo a estabelecimento comercial e celular em diversas ocasiões, corrupção de menores, receptação, resistência e desacato, tendo sido detido em flagrante e preventivamente 12 vezes entre 2014 e 2023. Enquanto Alexsandro não possui passagens pela polícia.
As investigações continuam para localizar o mentor intelectual do ataque e desarticular todo o esquema criminoso.
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